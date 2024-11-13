29/01/2024 09:57

《真知灼見－溫灼培》聯儲局會於3月減息嗎？

《真知灼見》本周，市場焦點當然離不開周四（2月1日）美國聯儲局的議息會。維持所有貨幣政策不變是意料中事，但假使聯儲局有意於3月便減息，相信其將需要於本周議息會便放風給市場準備。若這情況出現，料將扭轉1月以來美元的反彈形勢。



*美國看似無即時減息壓力*



確實，美國去年第四季GDP表現理想，升了3.3%，且1月綜合採購經理指數又攀上52.3指數點，前值50.9。表面看，聯儲局是無即時減息壓力，這正解釋為何市場普遍預期聯儲局快則也待5月、慢則更要6月才減息的原因。不過，筆者依然認為大家不能忽略聯儲局3月減息的可能性，當中原因有二。



*拜登面對大選壓力*



眾所周知，美國的經濟是十分傾斜向高科技及金融行業，這可從美股首七隻科技巨頭便佔標普500指數總市值約25%的情況可反映一二。換言之，現今美國經濟雖強，但很可能只有小部分民眾受惠。由於美國總統拜登於11月便要面對大選，且根據民調機構Ipsos於本月中所作的調查顯示，拜登的支持度只有34%，遠落後於特朗普的40%，所以，為使民眾普遍可感受到經濟改善成果，以爭取他們的選票，不排除拜登會透過財長耶倫向聯儲局施壓，使其盡快減息。轉個角度分析，如聯儲局真待6月才減息，按過去慣例減息後通常要待3至4個月其效應才浮現，即聯儲局減不到多少息拜登便要大選，這樣拜登會接受嗎？



*大量美債到期需續*



最後，筆者過去也曾指出，今年上半年美國政府將有7萬億美元債券到期需續期，每降1厘息，便可助美國政府續債成本降低700億美元（拜登2024年財政預算中，教育支出也只為900億美元），所以聯儲局待5月才減息意義已大減，6月減息一切已晚。按今早美元利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局3月減息機率只有一半半，待5月減息機率才有九成。就讓我們觀察本周議息會，看聯儲局有否啟示！《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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