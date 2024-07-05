31/01/2024 11:46

《廣匯論勢－鄭廣復》日央行即將結束負利率，圓匯勢展開中期升浪

《廣匯論勢》美國聯儲局FOMC將於今晚(周四凌晨3時正)公布議息結果，預料繼續維持聯邦基金利率目標範圍在5.25至5.5厘。利率期貨市場反映投資者預期維持利率不變的機率達到97.9%，3月份會議減息25基點的機率，則由一周前的46.2%回升至50.5%，維持利率不變的機率則降至48.5%。

且看聯儲局主席鮑威爾有否鬆口，發放鴿派信息。鮑威爾一直以來都強調，要令通脹回落，需要美國經濟增長低於潛能，而勞工市場亦要輕微放緩。然而，美f國第四季GDP經年率化的按季增長率仍然達到3.3%，遠遠強於預期的2%，失業率雖緩步回升至3.7%，但仍屬於低水平。

聯儲局在上月公布的最新經濟預測中，暗示今年將會減息合共75基點。在上月議息會後發表的經濟預測中，當局將今年的經濟增長率預測，由9月時估計的1.5%下調至1.4%，失業率則維持4.1%的預測，核心PCE升幅的預測則由2.5%下調至2.4%。不過，包括上周五公布的PCE在內，三項數據與上述預測仍有距離，其中核心PCE按年升幅為2.9%。



*美國勞動市場料進一步放緩*



另外，美國勞工部將於本周五(2日)公布1月份非農就業報告，市場預期整體非農就業職位增加17.3萬個，私人企業職位則料增加14.5萬，而失業率則微升至3.8%，平均時薪則料按年維持上升4.1%。由於聯儲局已暗示今年將會減息75基點，甚麼時候開始減息便不那麼重要，但若要避開大選，則應在11月之前完成三次減息（如每次減25基點），又或留下一次在12月才進行。然而，除非最新公布的非農就業職位增長大幅超出預期，否則難以改變市場對聯儲局3月份減息的預期。

上周日本央行(BOJ)、加拿大央行(BOC)及歐洲央行(ECB)先後議息，三家央行皆宣布維持指標利率不變。不過，BOJ及ECB未來的政策方向已十分清晰，BOJ將會結束超寬鬆貨幣政策，今早公布的1月份貨幣政策會議紀錄顯示，部分決策委員認為可以結束負利率政策的條件正在增加，一名委員更認為目前是結束負利率的黃金機會，另有委員表示，實現薪酬增長與需求拉動型通脹掛勾的良性循環確定性正在上升。



*日央行4月結束負利率機會高*



如此看來，BOJ在今年4月的財政年度開始時，宣布結束負利率的可能性極高，若然聯儲局在3月份減息，則相信日圓匯價將會終止過去兩年的跌勢，展開中期上升浪，美元兌日圓以140為首個下跌目標。從月線圖觀察，美元兌日圓在2002年6月至2022年2月呈大型頭肩底形態，頸線約為125.86水平，故預料126至127為匯價的重要支持位。

歐元區經濟表現仍然疲弱，昨天(30日)德國公布去年第四季GDP按季收縮0.3%，按年亦收縮0.2%，歐元區上季GDP按季無變動，按年微升0.1%。另外，歐元區製造業、服務業及綜合採購經理指數皆低於50的盛衰分界，通脹率雖然由去年11月的2.4%，急升至12月的2.9%，但屬於低基數效應。從今年2月開始，歐元區通脹率將會受到去年的高基數影響，假設歐元區經濟狀況無太大改變，通脹率料於大部分時間處於3%以下，甚至處於2%附近。



*市場料歐央行3月減息50基點*



昨天歐洲央行行長拉加德表示，所有理事會成員均認為下一步的行動是減息，有市場分析認為，最早減息的時間可能是3月，幅度為50基點，拉加德則表示，ECB可能在今年中左右開始減息。昨天意大利10年期國債的中標利率為3.69厘，較之前的4.17厘下降0.48厘，似乎反映市場認同ECB首次減息的幅度為50基點的預測。

歐元兌美元在去年12月28日高見1.1141後反覆下跌，本周一(29日)曾試穿1.08，其後反彈乏力，今天至東京午市時仍然徘徊在1.0810水平。從歐元區經濟基本面，以至歐元與美元的息差傾向再度擴大來看，歐元兌美元將會進一步下跌，去年12月初的低位1.0723視為首個重要支持，而自2022年9月至2023年7月的上升形態已經改變，下一級支持位料在1.0450，一旦失守，量度下跌目標約為0.9730。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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