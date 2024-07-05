30/01/2024 17:01
《美元走勢－羅明立》歐元匯價續偏軟，短線或下試1.0720
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.35
|147.49
|147.25
|歐元/美元
|1.0817
|1.0840
|1.0815
|英鎊/美元
|1.2696
|1.2718
|1.2695
|美元/瑞郎
|0.8620
|0.8621
|0.8611
|美元/港元
|7.8148
|7.8149
|7.8115
《美元走勢》周一(29日)未有重要經濟數據公布，市場等候美國聯儲局香港周四(1日)凌晨公布的1月份FOMC會議結果，相信貨幣政策將維持不變，市場關注局方會否提供更多的政策指引，對未來降息作更好的判斷。在此之前投資者保持謹慎，美匯指數繼續在103以上反覆靠穩。近期歐洲官員的表態顯示歐洲央行內部就降息前景產生分歧。歐洲央行管委Kazimir不同意倉促降息，認為首次降息的時間更有可能是6月而非4月；歐洲央行副行長金多斯則表示通脹形勢發展理想，早晚會進行減息，但就未有就時間作出暗示，只表示將根據數據來決定；亦有管委指央行應盡快小幅減息。央行內部的分歧令市場對歐洲央行提前減息的預期上升，歐元匯價繼續偏軟，短線或要下試1.0720。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0860
|1.0740
|1.0910
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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