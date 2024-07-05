30/01/2024 17:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.35 147.49 147.25 歐元/美元 1.0817 1.0840 1.0815 英鎊/美元 1.2696 1.2718 1.2695 美元/瑞郎 0.8620 0.8621 0.8611 美元/港元 7.8148 7.8149 7.8115

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0860 1.0740 1.0910 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(29日)未有重要經濟數據公布，市場等候美國聯儲局香港周四(1日)凌晨公布的1月份FOMC會議結果，相信貨幣政策將維持不變，市場關注局方會否提供更多的政策指引，對未來降息作更好的判斷。在此之前投資者保持謹慎，美匯指數繼續在103以上反覆靠穩。近期歐洲官員的表態顯示歐洲央行內部就降息前景產生分歧。歐洲央行管委Kazimir不同意倉促降息，認為首次降息的時間更有可能是6月而非4月；歐洲央行副行長金多斯則表示通脹形勢發展理想，早晚會進行減息，但就未有就時間作出暗示，只表示將根據數據來決定；亦有管委指央行應盡快小幅減息。央行內部的分歧令市場對歐洲央行提前減息的預期上升，歐元匯價繼續偏軟，短線或要下試1.0720。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。