30/01/2024 09:42

《真知灼見－溫灼培》從中東危機轉向看歐元及美元

《真知灼見》紅海危機對歐洲經濟所帶來的衝擊似乎非原先想象般嚴重。歐元區1月綜合採購經理指數(PMI)雖只有47.9指數點，顯示區內經濟仍處收縮，但數字卻較12月略高，即紅海危機未見真正損害到區內經濟，料這可使市場暫鬆口氣。待本周四（2月1日）歐元區內公布1月CPI通脹數字，相信整個情況將會更加清晰。



*紅海危機對歐洲經濟損害少於預期*



最新消息指，胡塞武裝組織雖然表明會對途經紅海的美國及英國商船作出攻擊，但卻揚言俄羅斯及中國的商船不在其攻擊目標當中。而最新消息指，內地航運公司正加開途經紅海船班以嘗試填補歐亞之間的航運空缺。至於內地船隊能否完全填補歐美貨輪在紅海的運輸力，以減低對歐洲經濟帶來的衝擊，則有待日後數據作進一步引證。但現階段所見，只能說似乎紅海危機對歐洲經濟所帶來的壓力正在下降，而這對歐元無疑可視為利好因素。



*市場關注美國如何應對中東挑戰*



不過中東的問題可謂一波未完一波又起。過去周日（28日）有消息指，美軍於約旦的基地遭無人機襲擊，並有三名美軍死亡。美國總統拜登直指是伊朗支持的民兵組織所為，並揚言美軍會就事件作出回應。擔心區內事態發展，周一（29日）紐約期油一度攀至79.29美元，靠近兩個半月高位，而油價升亦惠及加元。現市場關注美國會如何回應事件，最壞情況是如果美國牽涉入與伊朗的戰爭，從而拖累美國經濟，這可對美元不利。而倘若中東區內愈亂，也可想象會對油價及金價帶來支持。就讓我們密切留意事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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