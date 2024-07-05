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貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.80 147.87 147.36 歐元/美元 1.0817 1.0845 1.0816 英鎊/美元 1.2675 1.2695 1.2672 美元/瑞郎 0.8632 0.868 0.8615 美元/港元 7.8178 7.8187 7.8167

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0860 1.0740 1.0910 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區去年第四季GDP按季增長為零，剛好避過連續兩季收縮，技術性衰退的困局，按年亦只有0.1%增長。德國第四季GDP按季跌0.3%，法國第四季GDP則零增長，兩個最大經濟體疲弱的表現拖累了歐元區的經濟。無論是近期公布的PMI還是GDP數據，都顯示處於衰退邊緣的歐洲，可能很難繼續承受緊縮貨幣政策。歐央行行長拉加德昨日(30日)表示，央行官員都同意下一步行動是降息，但未能明確指出具體時間，將按數據來決定。美國方面，卻維持良好的經濟表現，12月JOLTs職位空缺增加至902.6萬份，大幅高於預期，而1月諮商會消費者信心指數升至114.8，雖略低於預期但仍然是7月以來最高。市場愈加相信歐元區降息將早於美國，利率期貨市場顯示美國3月降息的機會已落到四成左右。美國聯儲局正召開1月份的FOMC會議，周四(1日)淩晨將公布最新利率決議，貨幣政策應維持不變，市場關注會後聲明內容。美匯指數繼續靠穩，除非局方政策立場有突變，美匯有可能上試104。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。