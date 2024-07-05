31/01/2024 15:37
《美元走勢－羅明立》聯儲料按兵不動，美匯或上試104
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.80
|147.87
|147.36
|歐元/美元
|1.0817
|1.0845
|1.0816
|英鎊/美元
|1.2675
|1.2695
|1.2672
|美元/瑞郎
|0.8632
|0.868
|0.8615
|美元/港元
|7.8178
|7.8187
|7.8167
《美元走勢》歐元區去年第四季GDP按季增長為零，剛好避過連續兩季收縮，技術性衰退的困局，按年亦只有0.1%增長。德國第四季GDP按季跌0.3%，法國第四季GDP則零增長，兩個最大經濟體疲弱的表現拖累了歐元區的經濟。無論是近期公布的PMI還是GDP數據，都顯示處於衰退邊緣的歐洲，可能很難繼續承受緊縮貨幣政策。
歐央行行長拉加德昨日(30日)表示，央行官員都同意下一步行動是降息，但未能明確指出具體時間，將按數據來決定。
美國方面，卻維持良好的經濟表現，12月JOLTs職位空缺增加至902.6萬份，大幅高於預期，而1月諮商會消費者信心指數升至114.8，雖略低於預期但仍然是7月以來最高。市場愈加相信歐元區降息將早於美國，利率期貨市場顯示美國3月降息的機會已落到四成左右。美國聯儲局正召開1月份的FOMC會議，周四(1日)淩晨將公布最新利率決議，貨幣政策應維持不變，市場關注會後聲明內容。美匯指數繼續靠穩，除非局方政策立場有突變，美匯有可能上試104。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0860
|1.0740
|1.0910
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。