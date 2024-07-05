07/02/2024 16:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.00 148.09 147.72 歐元/美元 1.0764 1.0767 1.0756 英鎊/美元 1.2610 1.2613 1.2599 美元/瑞郎 0.8692 0.8701 0.8691 美元/港元 7.8208 7.8218 7.8195

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0730 1.0800 1.0700 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》繼續有美聯儲局官員表態無需急於降息。克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，若經濟發展符合預期，維持今年會進行三次減息的立場，目前沒有放緩縮表的緊迫性。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利則指通脹形勢明顯好轉，但並未完全解決，而經濟有望避過衰退，在決定降息前局方有更多時間收集數據作出評估。聯儲官員的表態呼應了美聯儲局主席鮑威爾不急於降息的立場，3月減息的機會大降，5月下調利率的機會亦只略高於5成。歐元區12月零售銷售按月跌1.1%，跌幅擴大並差過預期。歐元區第四季GDP無增長，僥幸避開技術衰退，但最大經濟體德國經濟繼續收縮，好在通脹持續下降，為歐洲央行調整政策提供了空間。歐元區國家經濟增長乏力，有可能迫使歐央行提早降息以支持經濟復蘇，同時令歐元持續受壓，1.0720能否守得住頗為關鍵。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。