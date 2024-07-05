07/02/2024 16:16
《美元走勢－羅明立》聯儲官員表態，3月減息機會大降
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.00
|148.09
|147.72
|歐元/美元
|1.0764
|1.0767
|1.0756
|英鎊/美元
|1.2610
|1.2613
|1.2599
|美元/瑞郎
|0.8692
|0.8701
|0.8691
|美元/港元
|7.8208
|7.8218
|7.8195
《美元走勢》繼續有美聯儲局官員表態無需急於降息。克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，若經濟發展符合預期，維持今年會進行三次減息的立場，目前沒有放緩縮表的緊迫性。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利則指通脹形勢明顯好轉，但並未完全解決，而經濟有望避過衰退，在決定降息前局方有更多時間收集數據作出評估。聯儲官員的表態呼應了美聯儲局主席鮑威爾不急於降息的立場，3月減息的機會大降，5月下調利率的機會亦只略高於5成。
歐元區12月零售銷售按月跌1.1%，跌幅擴大並差過預期。歐元區第四季GDP無增長，僥幸避開技術衰退，但最大經濟體德國經濟繼續收縮，好在通脹持續下降，為歐洲央行調整政策提供了空間。歐元區國家經濟增長乏力，有可能迫使歐央行提早降息以支持經濟復蘇，同時令歐元持續受壓，1.0720能否守得住頗為關鍵。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0730
|1.0800
|1.0700
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。