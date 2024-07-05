08/02/2024 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.74 148.78 147.93 歐元/美元 1.0785 1.0789 1.0775 英鎊/美元 1.2630 1.2639 1.2626 美元/瑞郎 0.8734 0.8739 0.8724 美元/港元 7.8195 7.8215 7.8185

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0800 1.0720 1.0830 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期三(7日)環球市場未有重要經濟數據公布，最新一次標售十年期的美債需求強勁，拍賣規模達到420億美元，平了發行規模紀錄。美匯指數在104附近窄幅波動。再多幾位聯儲局官員表示無需急於減息，暗示降息最早也要等到年中左右，消息對匯市無太大影響，投資者已消化相關信息，美匯指數暫時在104以上要再突破，似乎動力不足。歐元在1.0720附近的支持發揮作用，匯價反彈上1.0780，基本因素仍然利淡歐元，1.0810是初步阻力，短線反彈暫時應改變不了下行風險。加拿大央行昨日公布了上次的會議紀錄，央行對通脹仍然保持相當的警惕，認為需要保持較長時間的緊縮利率，此外亦提到房地產市場反彈的風險。央行整體態度偏鷹，美元兌加元可能維持在1.3350-1.3550之間震盪。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。