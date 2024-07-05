08/02/2024 16:06
《美元走勢－羅明立》十年債拍賣平紀錄，美匯似動力不足
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.74
|148.78
|147.93
|歐元/美元
|1.0785
|1.0789
|1.0775
|英鎊/美元
|1.2630
|1.2639
|1.2626
|美元/瑞郎
|0.8734
|0.8739
|0.8724
|美元/港元
|7.8195
|7.8215
|7.8185
《美元走勢》星期三(7日)環球市場未有重要經濟數據公布，最新一次標售十年期的美債需求強勁，拍賣規模達到420億美元，平了發行規模紀錄。美匯指數在104附近窄幅波動。再多幾位聯儲局官員表示無需急於減息，暗示降息最早也要等到年中左右，消息對匯市無太大影響，投資者已消化相關信息，美匯指數暫時在104以上要再突破，似乎動力不足。
歐元在1.0720附近的支持發揮作用，匯價反彈上1.0780，基本因素仍然利淡歐元，1.0810是初步阻力，短線反彈暫時應改變不了下行風險。加拿大央行昨日公布了上次的會議紀錄，央行對通脹仍然保持相當的警惕，認為需要保持較長時間的緊縮利率，此外亦提到房地產市場反彈的風險。央行整體態度偏鷹，美元兌加元可能維持在1.3350-1.3550之間震盪。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0800
|1.0720
|1.0830
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。