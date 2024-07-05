09/02/2024 15:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.41 149.49 149.25 歐元/美元 1.0772 1.0779 1.0769 英鎊/美元 1.2616 1.2622 1.2612 美元/瑞郎 0.8744 0.8746 0.8734 美元/港元 7.8209 7.8224 7.8201

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0800 1.0720 1.0830 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為21.8萬，略低於市場預期及前值，符合近期多名聯儲局官員表態指減息沒有迫切性的立場。美國十年期國債孳息率企穩4%以上，美匯指數亦維持於104附近，市況膠著，反映市場已消化美聯儲局將不會於3月減息的消息。歐元同樣變動不大，反彈近1.08後無力再上，未能收服10天平均線，走勢未有太大改善，1.0720支持位不容有失。繼日本央行副行長內田真一指結束負利率後亦不急於加息，行長植田和男亦表示寬鬆政策很可能會持續，言論刺激日圓下滑至149兌1美元，150附近是美元阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。