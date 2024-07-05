09/02/2024 15:16
《美元走勢－羅明立》美匯指數維持於104附近，市況膠著
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.41
|149.49
|149.25
|歐元/美元
|1.0772
|1.0779
|1.0769
|英鎊/美元
|1.2616
|1.2622
|1.2612
|美元/瑞郎
|0.8744
|0.8746
|0.8734
|美元/港元
|7.8209
|7.8224
|7.8201
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為21.8萬，略低於市場預期及前值，符合近期多名聯儲局官員表態指減息沒有迫切性的立場。美國十年期國債孳息率企穩4%以上，美匯指數亦維持於104附近，市況膠著，反映市場已消化美聯儲局將不會於3月減息的消息。歐元同樣變動不大，反彈近1.08後無力再上，未能收服10天平均線，走勢未有太大改善，1.0720支持位不容有失。繼日本央行副行長內田真一指結束負利率後亦不急於加息，行長植田和男亦表示寬鬆政策很可能會持續，言論刺激日圓下滑至149兌1美元，150附近是美元阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0800
|1.0720
|1.0830
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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