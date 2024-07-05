14/02/2024 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.51 150.70 150.43 歐元/美元 1.0707 1.0719 1.0703 英鎊/美元 1.2560 1.2612 1.2559 美元/瑞郎 0.8870 0.8876 0.8857 美元/港元 7.8174 7.8197 7.8171

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0740 1.0770 1.0650 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》龍年大年初五，祝大家萬事如意，身體健康！美國1月消費者物價指數CPI意外強勁，整體指數按年上升3.1%，核心指數維持3.9%的增速，高過市場預期。勞工統計局今次採用了新的權重，當中住房佔比增加，租金方面的漲幅推動了指數上升。經濟表現理想加上通脹回落放緩進一步推遲了市場對降息開始時的預期，現時利率期貨市場基本撇除3月減息的可能，預測5月降息的機會亦只有不到四成。美元受到刺激造好，美匯指數逼近105，非美貨幣全面受壓，歐元險守1.07水平。英國昨日(13日)公布的工資增長及失業率同樣反映通脹放緩情況未必會持續。12月失業率降至3.8%，而包括獎金在內的工資增長由6.5%放緩至5.8%，而不包括獎金的工資增長亦放緩至6.2%，但下降幅度未如預期，相信英國央行無需加快降息步伐，英鎊匯價表現或會較歐元為佳。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。