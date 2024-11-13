14/02/2024 11:07

《真知灼見－溫灼培》調整後的外幣或許更見吸引

《真知灼見》美國1月以消費物價指數(CPI)衡量的年通脹率為3.1%，數字雖較12月的3.4%有所回落，但幅度卻遠不及市場所估計會跌至2.9%。據了解，美國1月通脹率保持高企，是受到當地住宅樓宇租金上升所致。而按上述CPI數字推算，現市場估計美國聯儲局最看重的核心PCE通脹數字，其1月年率比較數字，將有機會由12月的2.9%回落至2.7%水平。



*聯儲局或要延至6月才減息*



美國1月通脹數字的回落幅度實在有點強差人意。鑑於其現今仍處3.1%水平，這很難令人想象到在3月12日公布2月通脹數字時，會回落到一個地步可說服聯儲局趕於3月21日的議息會上作出減息。由於聯儲局4月沒有議息會，即聯儲局就算減息也可能真要待到5月2日。事實上，據美元利率期貨最新價格變化顯示，現市場估計聯儲局3月減息機率已不足10%，5月減息機率也降至只有35%，6月減息機率為73%，到7月減息機率才有90%。亦即是說，市場估計聯儲局最快減息日子也要待6月。這解釋了為何美國通脹數字公布後，美元會全面上升。至於對息率最敏感的日圓，今早於亞洲市場報150.67兌1美元水平。



*聯儲局今年可能只減三次息*



假若上述市場對聯儲局的估計屬實，將有兩點值得我們關注。首先，聯儲局的延遲減息不是沒代價。今早（14日）於亞洲市場所見，美國10年期債券孳息率便重上4.326%水平。回顧周一收市，美國10年期債息仍處4.17%。除10年期債息外，基本上美國各年期債券孳息率現都高於4.3%水平。這意味拜登政府今年上半年面對龐大債務需要續期時，其利息成本支出將會是沉重。這對美國政府的長遠財政絕對是壓力。

其次，假如聯儲局延至6月才減息，這樣今年內聯儲局減息次數料將大不如之前所估計的五次。現按美元利率期貨價格顯示，市場估計聯儲局今年內可能只減三次息，這與聯儲局於去年12月議息會上建議的次數相若。



*可留意相對高息的紐西蘭元*



我們作為投資者，面對上述轉變應如何自處？首先，聯儲局減息的大方向相信依然不變，或許只是不及先前市場估計那麼激進而已。在這大前提下，料美元今年走弱機會仍大。但當然，美元走弱，在時間表上又或幅度上，將要作出調整。其次，經過今次大家把聯儲局今年減息期望降低後，並把外幣大幅作出調整後，這反而令外幣變得吸引。假如日後美國通脹回落得較快，又或因為其他原因，如地區銀行不穩等使聯儲局有提前減息壓力，這反而有利加速外幣走強。現階段可留意相對高息及政經較穩定的紐西蘭元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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