15/02/2024 16:05
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓151.90是重要阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.14
|150.32
|150.05
|歐元/美元
|1.0735
|1.0736
|1.0724
|英鎊/美元
|1.2562
|1.2574
|1.2550
|美元/瑞郎
|0.8842
|0.8859
|0.8832
|美元/港元
|7.8190
|7.8196
|7.8179
《美元走勢》美匯指數受到美國1月CPI漲幅強於預期而顯著造好後，昨日(14日)略為回軟，但仍然企於104.50水平。當地經濟表現理想加上通脹未有如預期般回落，市場對美聯儲局5月減息的預期進一步調低，應有利美元造好，或上試105.20。不過，亦有官員持不同意見，芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比就表示，即使未來幾個月物價略高於預期，回到2%目標水平的進程不會受到影響，同時指局方不應等到通脹跌至2%時才開始減息。
美元強勁令日圓受壓，美元兌日圓近日曾經升近151，引起日本官員關注。日本財務省財務官神田真人表示，日元的快速貶值可能會對日本經濟造成破壞性影響，因為日本高度依賴貿易。如果必要，日本將採取適當的匯率干預措施。同時，內閣官房長官林芳正也強調將密切關注匯率走勢。2023年11月的美元高位151.90是重要阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0740
|1.0770
|1.0650
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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