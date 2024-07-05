15/02/2024 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.14 150.32 150.05 歐元/美元 1.0735 1.0736 1.0724 英鎊/美元 1.2562 1.2574 1.2550 美元/瑞郎 0.8842 0.8859 0.8832 美元/港元 7.8190 7.8196 7.8179

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0740 1.0770 1.0650 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美匯指數受到美國1月CPI漲幅強於預期而顯著造好後，昨日(14日)略為回軟，但仍然企於104.50水平。當地經濟表現理想加上通脹未有如預期般回落，市場對美聯儲局5月減息的預期進一步調低，應有利美元造好，或上試105.20。不過，亦有官員持不同意見，芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比就表示，即使未來幾個月物價略高於預期，回到2%目標水平的進程不會受到影響，同時指局方不應等到通脹跌至2%時才開始減息。美元強勁令日圓受壓，美元兌日圓近日曾經升近151，引起日本官員關注。日本財務省財務官神田真人表示，日元的快速貶值可能會對日本經濟造成破壞性影響，因為日本高度依賴貿易。如果必要，日本將採取適當的匯率干預措施。同時，內閣官房長官林芳正也強調將密切關注匯率走勢。2023年11月的美元高位151.90是重要阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。