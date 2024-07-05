15/02/2024 15:50

《廣匯論勢－鄭廣復》歐央行料更早減息，歐元下試1.03機會高

《廣匯論勢》美國1月份消費者物價指數(CPI)按年升幅放緩至3.1%，扣除食品及能源後的核心CPI按年維持3.9%升幅。雖然整體及核心CPI（非變幅）確實有所上升，但以按年變幅計的通脹率，整體仍然下跌，核心則無變動，並非傳媒報道般的「通脹加劇」。

受數據影響，美股三大指數皆急跌逾1%，納指更跌近2%；美匯指數則急升，非美及金價急跌，全部入晒CPI數。請注意，CPI變幅與預期不符，造成金融產品價格大幅波動，是投資者得知數據後調整倉位，或有炒家乘機推波助瀾造成，故不應反過來以市場行為去界定數據好壞，數據未符預期極之正常，故在判斷數據好壞時，我不會將所謂的「市場預期」與實際數據作比較。



*勿過分解讀CPI月度變動*



雖然整體及核心CPI按月皆升0.1個百分點，但除非已持續半年或以上，而且幅度較大，才須注意是否已形成趨勢，否則，月度變幅從來不是判斷通脹的指標。美國財長耶倫也不甘寂寞，亦有可能是美聯儲局主席突然上身，她表示極不願意過度解讀CPI的月度變動，並指她從數據中看到的是遏制通脹繼續取得進展，並與聯儲會的目標相符。我同意她的觀點。

美國通脹放緩速度未如預期般快，美聯儲局在3月減息的機會降低，至於CME的FedWatch對聯邦基金利率的預期，講真睇嚟都無謂！首先，是否減息，美聯儲局有絕對的決定權，其次，雖然1月份通脹未及預期，但畢竟是向2%目標進發，現已降至接近3%，而在去年CPI再次出現高基數下，今年通脹率傾向逐步下降，屆時市場又會作另一番解說！



*德國首季GDP料收縮*



美股三大指數受CPI數據影響而急跌，主要是數據令市場預期的減息未必會很快來臨，但日後當美聯儲局開始減息，亦可能是因為經濟表現轉差，美股同樣可以下跌。今年金融市場的名字叫「波動」，作為理性的投資者，不應盲目跟風。雖然聯儲局3月份減息機會降低，但當局已暗示今年全年將會減息75基點，而且目前美國實際利率已超過2厘，若然通脹率進一步下降及維持在3%以下，聯儲局照理可以有半厘的減息空間。

另一方面，歐元區去年第四季GDP按季表現無變動，按年則輕微增長0.1%，德國央行行長Joachim Nagel表示，該國首季經濟產出可能略為收縮，將使德國出現新冠疫情後的首次經濟衰退。德國經濟部長Robert Habeck表示，政府勢將今年的經濟增長預測由1.3%下調至0.2%，而歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos則表示，最新通脹數據令他樂觀地認為，通脹率正處於邁向2%的軌道上。我仍然相信，ECB將會較美聯儲局更早減息，時間很可能是第二季初，即首季GDP公布後不久。



*美元兌日圓受制大型雙頂*



歐元兌美元在去年12月28日高見1.1141後反覆下跌，本周二(13日)低見1.0700，並收低於12月8日的調整低位1.0723，昨天(14日)試穿1.07後反彈，惟未能收復失地。技術上，投資者可以去年7月18日以來的走勢，利用費波納奇擴展幅度去量度，假如去年12月28日以來的下跌，跌幅與去年7月18日至10月3日相同，則歐元兌美元將跌至1.0312。若將去年11月14日以來的走勢視作雙頂，則量度下跌目標為1.0305。技術上而言，歐元兌美元下試1.03的可能性正在增加。

美元兌日圓自去年12月28日低見140.25後逐步上升，當時主要受技術因素驅動，理由是匯價自去年11月13日高位151.95開始下跌所累計的跌幅，已極之接近去年1月16日自127.22至151.95升浪的50%，其後圓匯價下跌則是因為日本央行官員表明，即使結束負利率亦不會快速加息，行長植田和男更表示，結束負利率後仍將維持寬鬆政策。言論令市場出現日圓淡倉的平倉潮，其中當然亦涉及投機性沽盤。



*日經指數具技術性大跌條件*



投資者須知道，結束負利率當然不等於結束寬鬆貨幣政策，而在今年持續加息更不太可能，因為大多數西方主要經濟體都準備在今年稍後開始減息，日本央行減息將與大環境背道而馳，加上日本去年第三及第四季GDP，按季分別收縮0.8%及0.1%，陷入經濟衰退，亦令市場認定日本央行難以大幅加息，令日圓與其他主要貨幣仍維持可觀的息差，導致圓匯受壓。

條數雖然係咁計，但亦不得不防日本央行可能入市干預圓匯。美元兌日圓在2月13日高見150.90，昨天輕微回落，今天低位為150.09。現水平追沽日圓並不適合，撇除日本央行隨時干預匯價的風險，美元兌日圓亦很大可能形成雙頂，現時投資者反而應該耐心等待買入日圓的時機，以捕捉長期升浪。

另外亦要注意，美元兌日圓與日經225指數呈現高度正相關性，即日圓貶值、日經指數上升；日圓升值、日經指數下跌。目前日經指數的季線圖9RSI已升至78，我重申，是季線圖，接近嚴重超買水平（我習慣用80/20，非70/30去判決超買或超賣程度），換言之，日經指數開始具備技術性大跌的條件，即屆時日圓將會大升，至於何時會發生，沿用20多年前說過的一句話－「到時市場會告訴你！」

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。