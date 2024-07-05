16/02/2024 16:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.23 150.37 150.05 歐元/美元 1.0765 1.0766 1.0757 英鎊/美元 1.2591 1.2605 1.2577 美元/瑞郎 0.8809 0.8815 0.8804 美元/港元 7.8224 7.8229 7.8207

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0780 1.0650 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美元周四(15日)小幅回調，曾經跌至104附近，主要是美國公布的經濟數據比較參差。當地1月零售銷售表現意外疲弱，按月收縮0.8%，創下了自2023年3月以來的最大跌幅，核心數據亦跌0.6%，差過預期。上周初次申領失業救濟人數減少至21.2萬，好過預期，而2月紐約聯儲及費城聯儲製造業指數都較預期為佳，但1月工業產出按月不升反跌，下跌0.1%。雖然零售銷售數據令人失望，但相信不會改變聯儲局官員近期的普通看法，就是無需急於降息，美匯指數回落暫時是倉位調整為主，104.50/105仍然有阻力，關注今晚的PPI生產物價指數。據歐盟執行委員會表示，由於通脹侵蝕了購買力，加上歐洲央行高利率限制了信貸活動，預計歐元區2024年的國內生產總值(GDP)增長率將降至0.8%，通脹預期會放緩至2.7%。德國工商聯合會預測當地今年經濟將萎縮0.5%。歐洲央行降息時間仍不確定，但相信會早於美英兩國，歐元短線反彈未必能持續，仍然以高沽為主。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。