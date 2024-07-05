19/02/2024 12:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.94 150.15 149.88 歐元/美元 1.0777 1.0789 1.0775 英鎊/美元 1.2614 1.2628 1.2611 美元/瑞郎 0.8815 0.8817 0.8796 美元/港元 7.8210 7.8219 7.8207

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0780 1.0650 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國1月生產物價指數PPI按年升0.9%，按月升0.3%，是五個月來的最大漲幅；核心指數升2%，數據結果全部強於預期，加上之前的CPI同樣超出預期，提高了投資者對通脹回升的擔憂，導致市場對美聯儲6月份降息的預期回落至只略高於五成。此外，2月密歇根大學消費者信心指數由79升至79.6，稍低於預期，但已連續3個月回升。而1月營建許可及新屋動工數據則欠佳。美匯指數曾經升上104.50但最終低收，市場已消化美聯儲局推遲加息的可能，美匯指數上衝105的動力不足。英國1月零售銷售按月升3.4%，核心銷售升3.2%，表現強勁，帶動英鎊重上1.26。日本財務大臣再次警告日圓過度貶值可能帶來負面影響。日本央行行長植田和男表示，當日本通貨膨脹目標能夠持續實現時，將評估是否需要維持包括負利率在內的各種貨幣寬鬆政策。他認為，就業市場收緊將推動薪資上漲，過去的進口成本激增的影響也將逐漸消退，這可能會提振實際薪資水準，從而支持日圓。日圓繼在150附近爭持，152美元重要阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。