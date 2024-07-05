19/02/2024 12:53
《美元走勢－羅明立》美匯指數上衝105的動力不足
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.94
|150.15
|149.88
|歐元/美元
|1.0777
|1.0789
|1.0775
|英鎊/美元
|1.2614
|1.2628
|1.2611
|美元/瑞郎
|0.8815
|0.8817
|0.8796
|美元/港元
|7.8210
|7.8219
|7.8207
《美元走勢》美國1月生產物價指數PPI按年升0.9%，按月升0.3%，是五個月來的最大漲幅；核心指數升2%，數據結果全部強於預期，加上之前的CPI同樣超出預期，提高了投資者對通脹回升的擔憂，導致市場對美聯儲6月份降息的預期回落至只略高於五成。此外，2月密歇根大學消費者信心指數由79升至79.6，稍低於預期，但已連續3個月回升。而1月營建許可及新屋動工數據則欠佳。美匯指數曾經升上104.50但最終低收，市場已消化美聯儲局推遲加息的可能，美匯指數上衝105的動力不足。
英國1月零售銷售按月升3.4%，核心銷售升3.2%，表現強勁，帶動英鎊重上1.26。日本財務大臣再次警告日圓過度貶值可能帶來負面影響。日本央行行長植田和男表示，當日本通貨膨脹目標能夠持續實現時，將評估是否需要維持包括負利率在內的各種貨幣寬鬆政策。他認為，就業市場收緊將推動薪資上漲，過去的進口成本激增的影響也將逐漸消退，這可能會提振實際薪資水準，從而支持日圓。日圓繼在150附近爭持，152美元重要阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0780
|1.0650
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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