21/02/2024 17:38

英國以開支計算的GDP組成部分按季變動(%) 期間 家庭消費 政府開支 固定資本投資 出口 進口 GDP 2022年Q4 -0.1 -0.6 +0.6 +0.3 +0.5 +0.1 2023年Q4 -0.1 -0.3 +1.4 -2.9 -0.8 -0.3

《廣匯論勢》澳洲儲備銀行(RBA)公布2月份議息結果，雖然在該此會後決定維持利率不變，但重點是RBA不排除進一步加息的可能。RBA雖然指出澳洲2023年第四季通脹率受到商品價格回軟影響，放緩程度較預期大，但服務業價格升幅仍然大。RBA預期，澳洲通脹率將於2025年返回2至3%目標範圍，2026年6月降至2.6%。由此可見，RBA預期通脹只會緩慢下降，以目前指標利率在4.35厘，而去年第四季通脹率則為4.1%，RBA顯然沒有減息空間，進一步加息並非不可。*澳央行減息機會微*澳元兌美元自2022年3月跌至0.55後回升，至今走勢呈大型收窄三角形，中期主要阻力為0.6900，在澳元與美元的息差今年有望收窄的情況下，若然情況極端－RBA加息、聯儲局減息，則澳元兌美元將可挑戰0.6900。技術上，澳元兌美元已重上去年11月下旬至今年2月初9頭肩頂頸線0.6525，預料該位將再次成為短期強力支持，澳元兌美元短期料維持在0.6525至0.6900上落。另一方面，英倫銀行(BOE)行長貝利表示，即使通脹率未回落至2%，央行仍然可以減息。投資者不應對其言論感到意外，因為英國去年第三及第四季GDP均按季收縮，處於所謂的技術性經濟衰退，而且目前英國指標利率為5.25厘，通脹率為4%，即實際利率為1.25厘，絕對有減息條件及一定減息空間。BOE在最近的一次議息會議上仍有兩名委員建議加息25基點，1名建議減息25基點，投資者宜留意BOE每次議息的投票結果，若然逐漸傾向鴿派，即減息的機會增加，英鎊匯價料會急跌。*英國對外貿易轉差致衰退*英國統計局指出，以產出計算，服務業按季收縮0.2%、製造業收縮1%，建築業更收縮1.3%。從附表明顯發現，佔GDP比重達45%的家庭開支在過去兩年的第四季減幅相同，政府開支減幅則以2022年第四季較大，然而，即使2023年第四季固家資本投資升幅遠超過2022年同期，但同期進出口皆大減，相反，2022年同期進出口皆輕微增加，對GDP的影響卻截然不同。由此得出的結果是英國去年第四季GDP按季收縮，主要因為對外貿易明顯收縮所致。來源：英國下議院這衍生出一個問題，減息是否就可以令貿易額增加？同樣從附表可見，去年第四季出口減幅較進口減幅大，即外圍需求減少對出口的影響，較內部需求對進口的影響更大，去年第四季的情況更是內外交逼。由於歐盟是英國主要貿易夥伴，我推斷俄烏戰事加上歐元區經濟表現疲弱，令英國對歐盟出口減少，而英國本土需求亦因為利率急升而受到抑制。*英國消費者信心持續低迷*英國按揭利率由2021年11月的3.59厘，急升逾一倍至2023年10月的8.05厘，而全英私人房屋租金按年升幅亦由2021年1月的1.4%，持續擴大至2023年11月的6.2%，為有紀錄以來最大升幅，去年12月及今年1月亦維持按年上升6.2%。建築訂單在去年第四季按年急跌30.2%，為連續第五個季度下跌。另外，英國自2016年6月23日舉行脫歐公投，並於2020年2月1日正式脫離歐盟，而英國消費者信心指數在2016年4月跌至負3後反覆下跌，即使在今年1月有所回升，但仍為負19，脫歐至今從未返回正數。英國通脹率正在回落，但經濟已陷入衰退，英倫銀行何時改行寬鬆貨幣政策，由抗通脹改為支持經濟還看央行決策委員的立場，從投票結果中反映出來。至於英鎊匯價，其兌美元在1.28似已形成短期頂部，下試1.25的可能性增加，失守的話，匯價將下試1.22。歐元兌英鎊則似在0.8500形成中期底部，後市傾向逐步回升，阻力位分別是0.88及0.90。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。