22/02/2024 15:58

《真知灼見－溫灼培》聯儲局3月將討論終止量化緊縮

《真知灼見》從美國聯儲局公開的2月1日議息會議紀錄顯示，會上各委員都擔心減息太快所帶來的風險，但對於要把息率保持於現水平多久卻沒有定案。有一點較明顯的是，在眾委員中，擔心放鬆貨幣政策太快導致通脹重臨的委員比例，高於擔心長期維持緊縮政策導致對經濟帶來損害比例，相信這是與近期美國普遍公布出相對強勁的經濟數字有關。紀錄亦透露，會上曾經談論過對不同風險的關注，如不斷下跌的商業樓宇價格對美國金融體系所帶來的衝擊等。



*停止量化緊縮不利美元*



至於另一在會上討論得最深入的，是何時把量化緊縮政策(QT)終止。對此各委員認為應在下次議息會，即3月21日作深入討論。因疫情關系，聯儲局於2020年除了作出快速減息，還推出了大型量化寬鬆政策(QE)。而到了該年的3月，更把聯儲局的資產負債表推至9萬億美元的歷史高位。到疫情過後，聯儲局便有序地透過量化緊縮政策把負債表的資金回收，現時負債表金額已降至7.7萬億美元水平。基於現今聯儲局的貨幣政策又再轉向寬鬆，所以相信聯儲局在減息前會率先停止量化緊縮政策。假使聯儲局於3月便停止收回負債表內資金，這將有利市場內保持著較大量的美元供應，這可視為對美元不利的因素，相反可利外幣走勢。所以，我們除了留意聯儲局何時減息以外，也不能忽略聯儲局何時終止量化緊縮方案。

最後，從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局3月減息機率已降到只有6.5%，即基本上沒有投資者估聯儲局會於3月減息。至於5月減息機率也只為30%，6月減息機率為72%，7月減息機率才達100%。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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