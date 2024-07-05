29/02/2024 16:28

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.72 150.57 149.62 歐元/美元 1.0834 1.0841 1.0828 英鎊/美元 1.2660 1.2672 1.2656 美元/瑞郎 0.8790 0.8790 0.8780 美元/港元 7.8268 7.8286 7.8264

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0850 1.0720 1.0900 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國商務部稍微調整了去年第四季度的國內生產總值(GDP)增長率，向下修正至3.2%，當中庫存投資減少。但消費支出、政府支出和住房及企業投資有所增加，這對短期經濟前景是一個積極訊號。儘管今年經濟活動受寒冷天氣影響，但需求仍然增加，通脹率略有上升。亞特蘭大聯邦儲備銀行預計今年第一季度GDP將增長3.2%。美匯指數在104附近，波動不大。紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，參考現時的經濟表現，今年局方減息3次屬合理預測。市場關注今晚(29日)美國初請失業金人數，以及美聯儲重點關注的1月核心PCE物價指數。歐盟委員會公布的歐元區2月消費者信心指數終值保持於-15.5，而企業、經濟、工業和服務業景氣指數分別下降至-0.42、-95.4、-9.5和6.0。隨著歐洲央行(ECB)管理委員會委員卡日米爾表示，ECB將在下周會議上承認通脹前景有所改善，但不會做出降息承諾，並計劃在6月之前暫不採取任何降息行動。目前市場預測ECB將於6月首次降息，有助歐元靠穩，但經濟疲弱將難以推動歐元持續上升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。