29/02/2024 16:28
《美元走勢－羅明立》經濟疲弱，歐元難持續上升
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.72
|150.57
|149.62
|歐元/美元
|1.0834
|1.0841
|1.0828
|英鎊/美元
|1.2660
|1.2672
|1.2656
|美元/瑞郎
|0.8790
|0.8790
|0.8780
|美元/港元
|7.8268
|7.8286
|7.8264
《美元走勢》美國商務部稍微調整了去年第四季度的國內生產總值(GDP)增長率，向下修正至3.2%，當中庫存投資減少。但消費支出、政府支出和住房及企業投資有所增加，這對短期經濟前景是一個積極訊號。儘管今年經濟活動受寒冷天氣影響，但需求仍然增加，通脹率略有上升。亞特蘭大聯邦儲備銀行預計今年第一季度GDP將增長3.2%。美匯指數在104附近，波動不大。紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，參考現時的經濟表現，今年局方減息3次屬合理預測。市場關注今晚(29日)美國初請失業金人數，以及美聯儲重點關注的1月核心PCE物價指數。
歐盟委員會公布的歐元區2月消費者信心指數終值保持於-15.5，而企業、經濟、工業和服務業景氣指數分別下降至-0.42、-95.4、-9.5和6.0。隨著歐洲央行(ECB)管理委員會委員卡日米爾表示，ECB將在下周會議上承認通脹前景有所改善，但不會做出降息承諾，並計劃在6月之前暫不採取任何降息行動。目前市場預測ECB將於6月首次降息，有助歐元靠穩，但經濟疲弱將難以推動歐元持續上升。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0850
|1.0720
|1.0900
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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