29/02/2024 09:42

《真知灼見－溫灼培》耶倫提出用俄資產利息援烏

《真知灼見》美國財長耶倫於周二（27日）表示，七國集團(G7)應沒收因俄烏戰爭而被凍結的俄羅斯資產所產生的利息收益，並把其供給予烏克蘭作軍費之用。據了解，這金額也有著數十億等值美元之數。耶倫指G7正準備就此議題召開會議。

美國提出此方案也是無奈，美國國會一直不批出軍費以支持烏克蘭，歐盟亦乏力再支持烏克蘭，烏軍在戰場上又節節敗退，再得不到支持實在難以維持。過去我們也曾聽到類似消息，指西方有意利用凍結了的俄羅斯資產作為烏軍軍費，但這一直只從媒體報道，卻未經官方證實，今次是首次由美國高層官員證實此事。過去的傳言，主要是提出要完全直接沒收被凍結的俄羅斯約3000億美元等值資產。但可能是受到歐盟強烈反對，擔心其於俄羅斯國內的資產也可能會遭同樣報復，所以今次退而求其次只是選擇沒收俄羅斯資產產生出的利息。但無論如何，G7倘行出這一步，相信也會對各國信心帶來震盪，擔心一天倘遭到以美國為首的G7制裁，其於西方的資產也會面對同一命運。

雖說，假如各國同時減持一眾西方貨幣作為儲備，這看似對美元、歐元、日圓及英鎊等影響一致，但實際上可能並非如此。因為美元是全球最主要儲備，若各國要減持G7貨幣作為儲備，料對美元帶來的負面影響會最大。建議大家密切留意事態發展。就今早於亞洲市場所見，美匯指數未見太大變化，報103.94指數點。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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