07/03/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》降息預期升溫，短線賣出美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.63
|149.33
|148.02
|歐元/美元
|1.0899
|1.0907
|1.0891
|英鎊/美元
|1.2732
|1.2744
|1.2723
|美元/瑞郎
|0.8819
|0.8823
|0.8807
|美元/港元
|7.8209
|7.8249
|7.8184
《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾周三(6日)在國會聽證會上預計美聯儲局今年內會降息，但在降息前希望看到更多數據。有機會在通脹降至2%的目標前就開始降息，重申對通脹降至目標有信心。其表態大致符合市場預期，增加了美聯儲局在6月降息的概率。數據方面，美國2月ADP就業人數增加14萬人，備受美聯儲局重視的1月JOLTS職位空缺886.3萬人，仍處於較高水平，反映美國勞動力市場處於一個緊平衡的狀態，並可能影響到資薪增幅，帶動通脹企穩。
鮑威爾在昨日聽證會上也表示勞動力市場相對緊張，經濟增長強勁，印證了美國經濟或實現軟著陸。預料美聯儲局年內即使降息，幅度和次數也將有限。惟市場短期內對降息預期再度升溫，打壓美元。預計美元指數在103附近有一定的支撐力度。
日本央行繼續口頭放鷹，調整市場預期。行長植田和男在周四(7日)表示若能實現物價目標
，將考慮調整寬鬆政策。薪資數據也傳來利好，日本1月份名義現金收入按年增長2%，好於市場預期。歐洲方面，1月零售銷售按年下跌1%，按月持平。今晚歐洲央行將公布月度利率決議，基於早前的強硬表態，本次會議很可能不會降息。但歐元區已陷入衰退邊緣，若歐央行再不出手恐難挽救經濟，故行長拉加德在會後或對年內降息前景做出更多表態。市場對各主要經濟體調整貨幣政策的預期正出現不同轉變，尤其對美國聯儲局降息預期的升溫短期內令美元受壓。建議可以短線賣出美元，買入非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.1000
|1.0800
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2700
|1.2900
|1.2650
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。