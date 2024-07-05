07/03/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.63 149.33 148.02 歐元/美元 1.0899 1.0907 1.0891 英鎊/美元 1.2732 1.2744 1.2723 美元/瑞郎 0.8819 0.8823 0.8807 美元/港元 7.8209 7.8249 7.8184

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.1000 1.0800 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2700 1.2900 1.2650 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾周三(6日)在國會聽證會上預計美聯儲局今年內會降息，但在降息前希望看到更多數據。有機會在通脹降至2%的目標前就開始降息，重申對通脹降至目標有信心。其表態大致符合市場預期，增加了美聯儲局在6月降息的概率。數據方面，美國2月ADP就業人數增加14萬人，備受美聯儲局重視的1月JOLTS職位空缺886.3萬人，仍處於較高水平，反映美國勞動力市場處於一個緊平衡的狀態，並可能影響到資薪增幅，帶動通脹企穩。鮑威爾在昨日聽證會上也表示勞動力市場相對緊張，經濟增長強勁，印證了美國經濟或實現軟著陸。預料美聯儲局年內即使降息，幅度和次數也將有限。惟市場短期內對降息預期再度升溫，打壓美元。預計美元指數在103附近有一定的支撐力度。日本央行繼續口頭放鷹，調整市場預期。行長植田和男在周四(7日)表示若能實現物價目標，將考慮調整寬鬆政策。薪資數據也傳來利好，日本1月份名義現金收入按年增長2%，好於市場預期。歐洲方面，1月零售銷售按年下跌1%，按月持平。今晚歐洲央行將公布月度利率決議，基於早前的強硬表態，本次會議很可能不會降息。但歐元區已陷入衰退邊緣，若歐央行再不出手恐難挽救經濟，故行長拉加德在會後或對年內降息前景做出更多表態。市場對各主要經濟體調整貨幣政策的預期正出現不同轉變，尤其對美國聯儲局降息預期的升溫短期內令美元受壓。建議可以短線賣出美元，買入非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。