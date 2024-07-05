08/03/2024 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.90 148.12 147.65 歐元/美元 1.0948 1.0953 1.0944 英鎊/美元 1.2810 1.2816 1.2804 美元/瑞郎 0.8773 0.8778 0.8769 美元/港元 7.8203 7.8220 7.8193

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0960 1.0840 1.1010 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》根據最新資料顯示，美國上周初次申領失業救濟人數略為增加至21.7萬個。美聯儲局發布的褐皮書指出，1月初至2月下旬，美國經濟活動有所回升，大部份地區經濟活動穩定或有增長，對前景保持樂觀。勞工市場最近略為放緩但工資維持上升，成本壓力有上升的可能。就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas報告，2月份裁員人數創一年新高，市場關注今晚的非農就業數據。歐洲央行昨日(7日)議息後維持利率不變，連續四次會議按兵不動，央行下調今年的通脹及經濟增長預測，同時暗示6月有機會減息。歐元匯價向好，升至1.0950附近，主要是美元持續轉弱。由於歐美開始減息的時間估計接近，貨幣政策對歐元優勢不大，基本面更不及美元，因此，除非今晚美國非農就業數據令人失望，否則歐元未必能突破1.10。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。