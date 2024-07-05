08/03/2024 16:10
《美元走勢－羅明立》關注今晚非農，歐元未必能突破1.10
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.90
|148.12
|147.65
|歐元/美元
|1.0948
|1.0953
|1.0944
|英鎊/美元
|1.2810
|1.2816
|1.2804
|美元/瑞郎
|0.8773
|0.8778
|0.8769
|美元/港元
|7.8203
|7.8220
|7.8193
《美元走勢》根據最新資料顯示，美國上周初次申領失業救濟人數略為增加至21.7萬個。美聯儲局發布的褐皮書指出，1月初至2月下旬，美國經濟活動有所回升，大部份地區經濟活動穩定或有增長，對前景保持樂觀。勞工市場最近略為放緩但工資維持上升，成本壓力有上升的可能。就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas報告，2月份裁員人數創一年新高，市場關注今晚的非農就業數據。
歐洲央行昨日(7日)議息後維持利率不變，連續四次會議按兵不動，央行下調今年的通脹及經濟增長預測，同時暗示6月有機會減息。歐元匯價向好，升至1.0950附近，主要是美元持續轉弱。由於歐美開始減息的時間估計接近，貨幣政策對歐元優勢不大，基本面更不及美元，因此，除非今晚美國非農就業數據令人失望，否則歐元未必能突破1.10。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0960
|1.0840
|1.1010
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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