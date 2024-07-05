11/03/2024 15:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.01 147.09 146.54 歐元/美元 1.0940 1.0947 1.0937 英鎊/美元 1.2854 1.2862 1.2845 美元/瑞郎 0.8779 0.8780 0.8767 美元/港元 7.8203 7.8215 7.8193

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0960 1.0840 1.1010 美元兌日圓 買入日圓 147.60 146.00 148.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(8日)美國公布的就業數據顯示當地勞動市場呈現複雜情況，2月非農職位增加至27.5萬份，多過前值及預期，但對上兩個月的職位增長卻向下修正，共減少16.7萬份。此外，失業率由3.7%升至3.9%，創下兩年來新高，時薪增長年率亦放慢至4.3%。數據提高了美聯儲局在6月降息的可能性，美匯指數繼續向下調整。日本大型企業將於3月13日結束與工會的年度薪資談判，3月15日將公布初步結果，預計工人年薪平均增長約為3.9%，為31年來最大漲幅。有消息指，日本央行內部愈來愈多的官員預計今年的薪資談判結果支持本月底結束負利率政策。日本政府亦應該希望能正式宣布走出通脹，擺脫困擾日本超過20年的困局，雖然央行未來貨幣政策可能只會緩慢調整，但仍然有利日圓匯價逐步回升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。