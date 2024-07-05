12/03/2024 15:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.31 147.63 146.62 歐元/美元 1.0935 1.0940 1.0926 英鎊/美元 1.2805 1.2824 1.2801 美元/瑞郎 0.8772 0.8777 0.8765 美元/港元 7.8234 7.8240 7.8205

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0960 1.0840 1.1010 美元兌日圓 買入日圓 147.60 146.00 148.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月非農職位增長情況理想，但失業率升至兩年高的3.9%，令市場又開始擔心勞動市場可能轉弱。此外有小企業反映，他們近期遇到融資困難，這可能是美聯儲局持續加息及長期維持利率於高水平帶來的負面作用。市場預計美聯儲局將在6月開始減息的機會有所回升，現時的機會接近六成，今晚美國將公布消費者物價指數(CPI)，而周四(14日)會公布生產者物價指數(PPI)，市場關注這些反映通脹的數據結果會否左右美聯儲局貨幣政策的決定，對美元走勢有重大影響。短期美匯指數或有機會反彈，但103附近會有阻力。歐洲央行管委卡日米爾表示有信心通脹將繼續回落，但就認為最好在6月才開始降息。有消息指，歐洲央行內部的普遍立場跟卡日米爾的類似，相信歐元匯價繼續會在1.10附近受阻。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。