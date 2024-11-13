13/03/2024 15:36

《真知灼見－溫灼培》通脹雖降，惟未見影響聯儲局6月減息機率

《真知灼見》美國2月年通脹率為3.2%，較1月的3.1%略高；至於扣除食物及能源的核心年通脹率則為3.8%，較1月的3.9%低，並且是自2021年5月以來最低水平。上述數字反映出兩事項，首先，美國通脹似乎不會很快跌，但與此同時從其核心數字觀察，美國的通脹率卻又在穩定回落。



*略高的通脹對美國並非壞事*



當然，大家最關心的問題是，現今的通脹變化會否影響今年美國聯儲局減息次數。筆者的想法是，現階段應不會有所影響，除非往後美國公布的通脹數字顯著反彈。一點值得留意，現仍處相對高的通脹率未見對美國整體經濟帶來傷害，相反，略高的通脹率相信更有助把美國政府的龐大債務沖淡，所以略高的通脹率對美國而言並非壞事。這解釋了為何聯儲局一直指，美國通脹不用真正降至2%水平，只要方向性趨向2%，該局便可能減息。



自上述通脹數字公布後，按利率期貨價格變化顯示，市場已進一步把聯儲局5月減息機率降至15%，3月減息機率當然是接近零，至於6月減息機率則依然處七成水平，7月減息機率繼續為共識。現時市場焦點已轉移至下周四（21日）聯儲局議息會，看聯儲局委員們如何看今年減息次數。至於聯儲局最看重的PCE通脹數字，則有待3月29日才公布。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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