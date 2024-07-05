14/03/2024 16:00

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.87 147.96 149.51 歐元/美元 1.0937 1.0954 1.0936 英鎊/美元 1.2793 1.2803 1.2785 美元/瑞郎 0.8796 0.8799 0.8780 美元/港元 7.7821 7.7823 7.7820

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0950 1.0800 1.1000 美元兌日圓 買入日圓 148.00 145.00 149.00 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》近日公布的系列數據顯示美國經濟仍相當強勁，尤其通脹出現連續的小幅反彈。最新公布的美國2月核心CPI按年上升3.8%，按月更是上升0.4%，創8個月最大升幅。核心通脹率離美聯儲局2%的目標仍有相當的距離，考慮到離6月FOMC會議僅有2個多月的時間，暫時看不到有甚麼因素能令通脹在短時間內大幅下降，加上其他經濟數據亦表現穩健，似乎市場對美聯儲局在6月份降息的預期只是一廂情願。美國財長耶倫昨日(13日)也表示美國的利率不太可能跌回疫情前的水平。故筆者猜測美聯儲局在6月份並不會落實降息，更可能是再度推遲降息時間點，但口頭上會強化預期。美元亦會受益，再次走強。反觀歐洲方面，受到經濟陷入衰退邊緣的壓力，歐洲央行似乎已經迫不及待的想要降息。行長拉加德在上周的貨幣政策會議後明確傳達了歐洲央行計劃在6月份降息的訊號。通脹快速下降、薪資增長開始趨緩為降息提供了良好的前提，目前市場預料歐央行年內至少降息100個基點。備受關注的日本各行業薪資談判結果陸續出爐，預計整體增幅達到4.3%，超過市場預期，為日本央行調整貨幣政策鋪平道路，市場對日本央行提前加息的押注持續升溫，可能最快在3月的政策會議上就作出決定。受良好數據支撐，預料美元和日圓將繼續走強，建議可以短線買入美元，賣出除日圓外的非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。