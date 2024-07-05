15/03/2024 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.20 148.64 148.08 歐元/美元 1.0878 1.0885 1.0872 英鎊/美元 1.2738 1.2754 1.2728 美元/瑞郎 0.8845 0.8850 0.8840 美元/港元 7.8225 7.8231 7.8202

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0900 1.0750 1.0950 美元兌日圓 買入日圓 148.50 145.50 149.50 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(14日)公布的美國PPI數據再度為降息預期潑冷水。美國2月份PPI按年上升1.6%，按月上升0.6%，升幅均遠超市場預期和前值，暗示美國未來的通脹仍具相當黏性。2月零售銷售按月增長0.6%，核心零售銷售按月增長0.3%，雖較前值好轉但低於市場預期，反映消費者對通脹仍存憂慮而謹慎消費。加上早前公布的CPI數據亦較預期高，聯儲局能否在6月份一如預期的降息，存在很大疑問。昨日筆者也猜測聯儲局在6月份並不會落實降息，更可能是再度推遲降息時間點。無論如何，強勁的數據已對美元形成有力支撐，美元指數突破103後，下一目標或將再次測試105關口。據媒體報導，日本央行預計將在下周的貨幣政策會議上結束負利率政策，十七年來首次加息。而最新的薪資談判結果大部分出爐，不少大企業對超預期加薪幅度作出肯定回應，其中日本工會薪資漲幅為5%，為日本央行調整貨幣政策鋪平道路。歐洲央行近日有多位官員表態，支持6月份降息，甚至有激進的官員表示年內需降息4次。而行長拉加德在上周亦明確傳達了歐洲央行計畫在6月份降息的訊號，似乎歐央行的行動將較聯儲局更加明確。貨幣政策預期的差異將利好美元和日圓，利空歐系貨幣，建議可以短線買入美元，賣出除日圓外的非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。