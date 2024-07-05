18/03/2024 15:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.28 149.33 148.90 歐元/美元 1.0893 1.0894 1.0880 英鎊/美元 1.2736 1.2738 1.2727 美元/瑞郎 0.8838 0.8840 0.8827 美元/港元 7.8192 7.8235 7.8178

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0840 1.0970 1.0790 美元兌日圓 買入日圓 149.50 148.00 150.00 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國3月密西根大學消費者信心指數由76.9降至76.5，不及預期和前值。當中的1年及5年通脹預期維持於3%及2.9%，略低於預期大致符合預期。而上周公布的零售銷售數據升幅未如理想，反映民眾對消費支出保持謹慎。近期的數據顯示通脹未有繼續回落，令美聯儲局是否如市場預期般在6月開始降息，存在相當的不確定性，有利美元短線反彈。留意美匯指數103.40是20天及50天平均線的交叉點，有一定阻力，可以小注做空。今周多個央行會進行議息，當中日本央行的決策最受關注。隨著日本最大工會組織Rengo宣布爭取到30多年來最大的加薪幅度，平均工資漲幅為5.28%，遠超去年的3.8%，亦高於預測的4.1%，增強了市場對日本央行在本周會議上加息的預期，結束負利率。近期日圓受美元反彈影響而轉弱，149.30/80是日圓支持區，可小注吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。