18/03/2024 15:22
《美元走勢－羅明立》149.30/80是日圓支持，可小注吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.28
|149.33
|148.90
|歐元/美元
|1.0893
|1.0894
|1.0880
|英鎊/美元
|1.2736
|1.2738
|1.2727
|美元/瑞郎
|0.8838
|0.8840
|0.8827
|美元/港元
|7.8192
|7.8235
|7.8178
《美元走勢》美國3月密西根大學消費者信心指數由76.9降至76.5，不及預期和前值。當中的1年及5年通脹預期維持於3%及2.9%，略低於預期大致符合預期。而上周公布的零售銷售數據升幅未如理想，反映民眾對消費支出保持謹慎。近期的數據顯示通脹未有繼續回落，令美聯儲局是否如市場預期般在6月開始降息，存在相當的不確定性，有利美元短線反彈。留意美匯指數103.40是20天及50天平均線的交叉點，有一定阻力，可以小注做空。
今周多個央行會進行議息，當中日本央行的決策最受關注。隨著日本最大工會組織Rengo宣布爭取到30多年來最大的加薪幅度，平均工資漲幅為5.28%，遠超去年的3.8%，亦高於預測的4.1%，增強了市場對日本央行在本周會議上加息的預期，結束負利率。近期日圓受美元反彈影響而轉弱，149.30/80是日圓支持區，可小注吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0840
|1.0970
|1.0790
|美元兌日圓
|買入日圓
|149.50
|148.00
|150.00
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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