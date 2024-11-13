18/03/2024 09:56

《真知灼見－溫灼培》聯儲局一日不減息，料日央行難加息

《真知灼見》本周有五間央行議息，分別是周二（19日）的澳洲央行和日本央行，以及周四（21日）的美國聯儲局、英倫銀行和瑞士央行。市場焦點肯定在日央行及聯儲局身上，今天（18日）筆者想和大家分析的是日央行。日本最大工會組織Rengo宣布2024年日本平均工資增幅達5.28%，為過去33年最大，市場基本上認定日央行將結束負息政策，只在於時間問題。但既是這樣，大家可能會問為何日圓匯價不升，今早於亞洲市場仍處149兌1美元水平？



*不能忽略加息對日本帶來的衝擊*



要明白箇中原因，我們得先要明白日本一旦結束負息，將帶來甚麼後果。日本處於0.1厘負息已長達七年之久，而負息即意味日本商業銀行如把超額的存戶存款放在日央行，是要支付0.1厘息率予日央行。但假如未來變零息，日本商業銀行要盡量把資金借出的迫切性將會降低，屆時或會推高整體日本借貸利率水平。另外自2010年，日央行便有購買ETF作為量寬政策的慣性，但這一直為市場詬病。假若日央行要加息，屆時量寬政策包括ETF的購買可能也會停止。可想象，這一切都是牽一髮而動全身，而日股早前的大跌千點，相信正是市場給予日央行退出負息政策的嚴厲警告。



*美減息刺激，可蓋過日加息衝擊*



正為如此，所以市場認為日央行在拆這個炸彈時會極度小心。與市場一般傳言指，日央行將於本周或最遲於4月議息會便終止負息政策有別，按利率期貨變化顯示，市場估日央行到7月才會結束負息。為何7月？因屆時聯儲局料將減息。在聯儲局減息之際，日央行才加息，這可降低日央行退出極度寬鬆貨幣政策對日股的衝擊。試想想，只要聯儲局一旦減息，減幅便是0.25厘，且相信不單只減一次便停；相反，日央行可能極其量只加一次0.1厘，這樣美國減息給予日本經濟以至股市帶來的刺激，料將能蓋過日本加息帶來的衝擊。換言之，假如美國一日不減息，料日本也不會輕率加息。所以日圓若要升，相信還是等待聯儲局減息！至於實際是否這樣，待本周二日央行議息會自有分曉。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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