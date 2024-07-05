19/03/2024 16:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.34 150.48 148.98 歐元/美元 1.0864 1.0877 1.0861 英鎊/美元 1.2707 1.2730 1.2700 美元/瑞郎 0.8888 0.8895 0.8867 美元/港元 7.8201 7.8217 7.8183

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0900 1.0750 1.0950 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2730 1.2580 1.2780 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲局3月份FOMC議息會議召開在即，市場再度進入謹慎時刻，交投清淡。從上周發布的2月份一系列超預期的通脹數據和3月份消費者通脹預期的表現看，通脹的頑固黏性很可能令聯儲局保持警惕，不敢輕言放鬆。投資者對聯儲局的降息預測再次產生變化，最新利率期貨市場的表現反映交易員預期6月份降息的概率不足50%。早前筆者也猜測美聯儲局在6月份難以落實降息，更可能是再度推遲降息時間點。無論如何，強勁的數據已對美元形成有力支撐，美元指數突破103後，下一目標或將再次測試105關口。日本央行一如市場預期，在今日(19日)的貨幣政策會議上結束長達8年之久的負利率，將基準利率上調至0-0.1%，並取消孳息率曲線控制。市場再度出現買消息賣事實，美元兌日圓在消息公布後大升至150上方。雖日本央行開始轉變政策方向，但與其他主要經濟體仍有相當大的利差，短時間內仍將對日圓造成壓力。歐元區2月份調和CPI終值按年上升2.6%，按月上升0.6%，符合預期和前值，反映歐元區通脹繼續下降中。近期表現良好的經濟數據將支撐美元後市走強，建議可以繼續短線買入美元，賣出非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。