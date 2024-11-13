19/03/2024 09:44

《真知灼見－溫灼培》供求因素撐油價重上四個半月高位

《真知灼見》紐約期油昨晚（18日）收報82.72美元，上升1.68美元或2.1%，油價已不知不覺間重返去年11月初高位。回顧去年12月13日，油價曾最低見67.71美元，之後逐步攀爬，到現在已累積升了約15美元或22%。不要忘記，歐美冬季已過，現今是傳統石油需求的低潮期，所以油價於現階段上升，不可能是沒有原因，當中相信供求變化是支撐油價的最大因素。數字顯示，油組(OPEC)最大產油國沙特阿拉伯，於過去兩個月連續對石油作出減產行動，從12月把其每日產量降至630.8萬桶後，到1月再進一步降至629.7萬桶；另外，消息指烏克蘭對俄羅斯的石油設施作出襲擊，相信亦為油價帶來支持。

反觀需求方面，內地作為全球最大石油進口國，其經濟見到改善，如工業生產首兩月按年比上升7%；零售銷售首兩月按年比的升幅雖放慢，但仍有5.5%增幅；加上美國近期公布的經濟數字亦相對強，這一切亦支撐了油價。對於油價往後重點觀察，相信是要看美國聯儲局今年內會否盡早減息及會否多減利息，為全球經濟注入動力，並從而為油價帶來推動。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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