19/03/2024 16:50

《廣匯論勢－鄭廣復》日本央行結束負利率，三大因素不宜看淡圓匯

《廣匯論勢》日本央行(BOJ)結束一連兩天的貨幣政策會議，最終亦一如市場預期，結束負利率政策，將指標利率由負0.1厘上調到0至0.1厘。

BOJ在今次的貨幣政策會議上以7對2票通過上述加息決定，並以8對1票同意維持與之前相若的JGB購買額度。主要的貨幣政策轉變是取消孳息曲線控制(YCC)，但若長期利率快速上升，則BOJ將會作出回應，例如增加購買額度及採取固定利率的購債操作，而上述行動不會影響BOJ的月度購債額度。另外，BOJ將會停止購買ETFs(交易所買賣基金)，以及JREITs(日本房地產信託基金)，同時亦會逐步減少購買商業票據及企業債，並會在大約一年內停止。BOJ在聲明中指出，短期利率將是央行主要的政策工具。



*BOJ料今年薪酬穩步上升*



BOJ在議息聲明中表示，即使日本在某些經濟範疇的表現持續疲弱，但已溫和復甦。薪酬趨勢及企業盈利持續改善，勞動市場亦已收緊，在此情況下，春季勞資薪酬談判的結果表明，今年勞工薪酬將會維持穩步上升。

在物價方面，由過去進口價格上升推高消費者價格成本的傳導效應已經消退，服務業價格則維持溫和上升，部分原因是薪酬溫和上升所致。最近這類數據反映一薪酬與價格產生的良性循環更加穩固，故BOJ判斷，日本有望在今年1月前景報告指出的預測期內，穩步持續達成穩定物價目標。BOJ預期，扣除生鮮食品的核心CPI將於今個財政年度高於2%。



*YCC早已形同虛設*



今次BOJ的議息結果亦可謂符合預期，而將政策利率由負0.1厘上調到0至0.1厘，基本上是仿傚聯儲局的做法，這令利率有輕微的調節空間。至於取消YCC亦非不可測，因為1厘的10年期國債孳息率上限早已變成「僅供參考」，與取消無太大分別，同樣是由市場決定。

至於停止購買ETFs及JREITs，BOJ在這兩項金融資產的購買規模遠不及國債，且考慮到其購買的必要性及作用，現時結束亦不會對目前的寬鬆貨幣政策有太大影響。另一方面，BOJ將會彈性購買國債，這可保持其對利率高低的影響。事實上，BOJ亦不可能停止購買國債，主要央行在過去幾年持續大幅加息後，以10年期債息為例，JGB完全沒有吸引力。



*彈性購債望激活債市*



至於BOJ決定改為彈性購買國債，我估計其主要原因是BOJ持續的購債計劃，將債息壓得死死的，而在BOJ已持有超過五成國債的環境下，日債市場已變成一潭死水。若然BOJ彈性購債，在市場對JGB的需求增加時，BOJ就減少參與其中。相反，如其所指，若然債息大幅攀升，BOJ就會出手壓之。

春季的薪酬談判結果已經出爐，勞工階層今年可獲平均5.28%的加薪幅度，是33年來最大。可以想像，當薪酬與通脹的良性循環發揮作用時，消費力將會成為推升通脹的主要因素，而通脹又會推升利率及薪酬，債息就不可能大跌，日資因避險或分散風險而流入JGB的可能性就會增加，屆時BOJ就可減少購債干預市場，甚或出售手持的債券，逐步降低在日債的佔比，令整個日債市場恢復市場化。



*美元可破150惟不可守*



議息結果公布後，美元兌日圓曾急跌至149.01，其後逐步上升，在歐洲市早段曾高見150.49，其後持穩在150.35以上。投資者需注意，日本的貨幣政策開始改變，日息將會逐步上升。另一方面，日本財務省亦必會注意日圓的動向，150水平屬於可干預水平，再加上3月29日(日本沒有復活節假期)是日本的今個會計年度的最後一個工作天，不排除有更多的日資匯返資金作年結，目前的日圓匯率水平更大大提高日資的匯兌收益，何樂而不為？

筆者相信，150絕不可能是美元兌日圓可以突破並長期站穩的水平，反而是投資或自用的吸納良機。另一方面，與日圓走勢呈現高度負相關性的日經指數，其季線圖上的9RSI仍然達到80，反映日經指數處於極度超買水平，展開大型調整浪的可能性極大，相反亦預示美元兌日圓即將展開大型調整浪！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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