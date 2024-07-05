20/03/2024 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.44 150.59 150.00 歐元/美元 1.0867 1.0871 1.0859 英鎊/美元 1.2727 1.2729 1.2700 美元/瑞郎 0.8888 0.8897 0.8885 美元/港元 7.8226 7.8238 7.8220

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0840 1.0970 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月營建許可按月升1.9%，年化總數增加至151.8萬間；新屋動工亦升10.7%，年化總數達到152.1萬間，數據全部好過預期，反映當地房地產市場保持不錯的表現。德國ZEW 3月份的經濟景氣指數和現狀指數分別上升至31.7和-80.5，歐元區同期經濟景氣指數亦由25回升至33.5，然而，歐元區第四季度的工資和勞動力成本按年增速分別放緩至3.1%和3.4%。此外，歐洲央行副總裁德金多斯表示，央行準備在6月討論降息事宜，之前多名官員亦暗示6月會議降息是合適的時間點。歐元跌至1.0835附近略為喘定，但技術走勢顯示要重上1.0920才較為安全。過去幾日，日本及澳洲央行分別議息，日本央行結束長達八年的負利率政策，相隔17年來首次加息，但由於市場早已預期相關行動，加上央行維持寬鬆的貨幣政策的態度，美元兌日圓不跌反升，高見151.50水平。澳洲央行則宣布維持利率不變，但就刪除之前指「不排除進一步加息」的警告，立場偏鴿，令澳元繼續下滑。今晚美國聯儲局會公布議息結果，維持利率不變幾可肯定，關鍵是局方對減息時間的暗示是維持於6月還是可能再往後推遲，將影響美元的後市表現。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。