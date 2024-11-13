20/03/2024 11:24

《真知灼見－溫灼培》為何加息日圓跌？

《真知灼見》日本央行於周二（19日）議息會上宣布結束負息政策，把息率從先前的負0.1厘至0的區間推上0至0.1厘範圍，且同時宣布結束孳息曲線控制(YCC)及對日本股市ETF的購買計劃。所謂孳息曲線控制，即是把日本10年期國債孳息率控制在1%水平或以下，假若債息水平超越1%，日央行將會無限量印錢購債，直至10年期債息跌返1%或以下。但有趣的是，在日央行結束上述極度寬鬆的貨幣政策後，日圓匯價竟不升反跌，今早於亞洲市場更跌穿151兌1美元水平，這一切與我們對貨幣政策變化與匯率間的相關性認知明顯背道而馳。當中原因何在？日圓後向又如何？



*日央行同時抽緊及加大日圓供應*



今次日央行加息是17年來首次，亦是接近8年來首次脫離負息。面對如此大變化，日央行擔心會對當地金融市場帶來難於估計的衝擊，所以在議息會上的聲明中，日央行留了一手，指該行雖結束對債息的控制，但不等於結束其買債（即量寬）行動，揚言該行會一如以往，數額不減地購債，假如債息上升過急（日央行沒解釋何為過急），更不排除會加大買債金額！換言之，日央行一邊雖加息抽緊市場上日圓供應，但另一邊卻繼續量寬以保持市場上日圓龐大供應。既然日圓於市場上供應並沒減少，甚至可能更多，加上日本10年期債息在議息會後明顯回落，使日本10年期債息與同年期美國債息差距拉遠，這解釋了日圓跌的原因。



*日圓後向還看聯儲局今晚議息會*



明白了日圓跌的原因後，我們可進一步分析日圓往後變化。首先，日央行一邊加息一邊加大量寬貨幣政策，確是自相矛盾，但相信這只是一個過渡政策，目的是要避免市場出現混亂。而日央行要把息率正常化的意向，亦是相當明顯。按利率期貨市場估計，到今年10月，日央行進一步加息0.1厘的機率是100%。從這個大方向觀察，日圓長遠理應走強。但有一點難於確定的是，短期內日央行還會用多少金額購債（量寬），及會維持這短暫操作多久。

既然日央行的貨幣政策難確定，我們只能把目光轉到今晚，或嚴格來說是本港周四（21日）凌晨2時的美國聯儲局議息會，看聯儲局在其季度息率預測報告中，會否保持去年12月對今年內該局減息三次的估計。若有關估計得以維持，料美元將有機會回落，屆時日圓也有機會回升；相反，若聯儲局估計今年只減息兩次，提防日圓將有機會進一步下跌，而首個考驗位置可能是去年11月13日的低位約152兌1美元水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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