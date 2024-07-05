21/03/2024 16:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.00 151.13 150.27 歐元/美元 1.0935 1.0943 1.0930 英鎊/美元 1.2794 1.2803 1.2788 美元/瑞郎 0.8852 0.8860 0.8839 美元/港元 7.8205 7.8231 7.8197

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0970 1.0850 1.1020 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局在今日(21日)香港凌晨時間議息後宣布維持利率不變，主席鮑威爾表示，儘管通脹仍然太高，近期相關數據亦未能給予局方對通脹回落到2%有更大的信心，但維持今年稍後時間適宜開始減息的看法，行動將根據數據逐次會議來討論。點陣圖亦繼續預期今年會進行三次降息，同時確認經濟將繼續保持穩健增長。最新的季度經濟預測，估計今年增長將達到2.1%，高於去年12月預測的1.4%，實現「軟著陸」。由於美聯儲局沒有因近期經濟良好及通脹未繼續回落而改變政策立場，美匯指數顯著下跌，非美貨幣普遍造好。今日輪到英倫銀行議息，昨日(20日)英國國家統計局(ONS)公布，2月份消費者物價指數(CPI)按年上升3.4%，核心指數升4.5%，較1月份繼續有所放緩，亦低於預期。英國財政大臣亨特表示，通脹數據將為降息敞開大門，市場對減息時間或會提早的預期有所上升，英鎊曾經下滑至1.2680附近的日內低點，隨後因美元回落而反彈上1.28。美元昨日雖然顯著下跌，但基本面及美聯儲局貨幣政策無大改變，相信後市再大跌機會不高，匯市應維持上落市格局，歐元1.10阻力大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。