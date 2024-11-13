21/03/2024 09:12

《真知灼見－溫灼培》聯儲6月減息機率增，美匯暫難上105阻力

《真知灼見》對於今晨（21日）美國聯儲局議息會，基本上沒有投資者預期聯儲局在貨幣政策上會有任何改動，所以當聯儲局宣布維持所有貨幣政策不變，大家也不會感到驚訝。焦點都主要集中在季度息率預測報告上，即所謂的「點陣圖」上，看聯儲局委員們如何看該局於2024年的減息次數。



*聯儲局維持今年減息三次預測*



結論是，在聯儲局19位委員中，有9位維持支持今年內減息三次、每次25基點的預測，另外9位則估計減息兩次或更少，最後一位則估減息四次。所以整體上，聯儲局依然是傾向於今年內減息三次的預期。不過，對於2025年的減息估計，委員們則從去年12月估計減四次，轉為減三次。

對於今明兩年的經濟預測，聯儲局估計今年將有2.1%增長，明年增長為2%。這估計明顯較去年12月估今明兩年美國經濟分別只有1.4%及1.8%增長要高。至於對核心PCE通脹數字的估計，該局估到今年底將有機會降至2.6%，較去年12月的估計2.4%要高。至於我們現時所擁有的數字，是1月核心PCE年通脹率，為2.8%，而2月數字還待本月29日公布，現市場估計同為2.8%。

議息會後，按利率期貨價格變化顯示，現市場估聯儲局5月減息的機率依然偏低，只有15%，但對於6月減息的機率則大幅提升至76%（先前為60%），至於7月減息機率則仍是100%。假設聯儲局今年真要減息三次，相信於6月開展減息周期機率較大，因為到7月才減，時間上將會較倉卒。一點必須明白，從7月到年底，就只有四個議息會，這樣聯儲局在每次減息後，就沒太多時間觀察減息對通脹帶來的影響。當然，由於現今與6月13日聯儲局議息會還有約3個月時間，期間相信市場會甚為關注美國公布的經濟數字，尤其是通脹數字，以確定聯儲局是否真的會在6月減息。



*美匯短期101至104上落*



議息會後所見，美國10年期債息有所回落，但幅度未算顯著，今早於亞洲市場報4.2708%，回顧周初則約處4.35%水平。美元亦見轉弱，美匯指數跌穿104指數點位置，今早靠近103指數點。至於對息率敏感的日圓，則攀上150.60兌1美元。

由於現今距離聯儲局真正減息日子仍有距離，期間若美國通脹數字回升，也有可能會推遲聯儲局減息時間表，這解釋了為何聯儲局雖於今晨確認今年減息三次的預期，但美元只作有限度調整。但相信短期內，美匯指數若要攀上105指數點阻力（2月高位）將相當困難，相反料較大機會於101至104區間上落，直至聯儲局落實減息後，料美元才會進一步下跌。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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