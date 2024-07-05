22/03/2024 16:24
《美元走勢－羅明立》美匯完全收服聯儲局議息後的跌幅
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.56
|151.87
|151.38
|歐元/美元
|1.0830
|1.069
|1.0827
|英鎊/美元
|1.2630
|1.2675
|1.2624
|美元/瑞郎
|0.8990
|0.8996
|0.8971
|美元/港元
|7.8178
|7.8211
|7.8178
《美元走勢》昨日(21日)澳洲公布2月就業數據，失業率降至3.7%，就業人數增加11.65萬，結果都強於預期，曾經拉動澳元升至0.6630水平。而其後歐洲國家及英國分別公布Markit採購經理指數，德法及歐元區的製造業PMI意外下跌，英國則服務業採購指數回落而製造業指數上升，整體情況仍然欠佳。相反，美國上周初申領失業救濟人數增加21萬，低過預期，3月Markit製造業PMI指數由52.2升至52.5，服務業指數雖然下跌，但綜合指數仍然強於預期，加上2月成屋銷售理想，2月諮商會領先指標亦好過預期，美匯指數強勁反彈，完全收服日前美聯儲局議息後的跌幅。
昨日英倫銀行議息後宣布利率維持不變，委員的投票結果是8比1，當中仍然有一位支持加息。央行行長貝利指有跡象顯示通脹繼續回落，但需要更多證據確保價格壓力受控，利率需要維持於限制性水平。市場預期英倫銀行最快會於6月減息。瑞士央行昨日出乎意外地減息0.25%，是發達國家中第一個採取行動。市場相信是由於當地通脹已低於2%，而過去幾年瑞郎匯價持續強勢，對經濟帶來影響，因此令央行率先行動，今年仍然有再減息的可能。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0900
|1.0785
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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