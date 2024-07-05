22/03/2024 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.56 151.87 151.38 歐元/美元 1.0830 1.069 1.0827 英鎊/美元 1.2630 1.2675 1.2624 美元/瑞郎 0.8990 0.8996 0.8971 美元/港元 7.8178 7.8211 7.8178

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0900 1.0785 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》昨日(21日)澳洲公布2月就業數據，失業率降至3.7%，就業人數增加11.65萬，結果都強於預期，曾經拉動澳元升至0.6630水平。而其後歐洲國家及英國分別公布Markit採購經理指數，德法及歐元區的製造業PMI意外下跌，英國則服務業採購指數回落而製造業指數上升，整體情況仍然欠佳。相反，美國上周初申領失業救濟人數增加21萬，低過預期，3月Markit製造業PMI指數由52.2升至52.5，服務業指數雖然下跌，但綜合指數仍然強於預期，加上2月成屋銷售理想，2月諮商會領先指標亦好過預期，美匯指數強勁反彈，完全收服日前美聯儲局議息後的跌幅。昨日英倫銀行議息後宣布利率維持不變，委員的投票結果是8比1，當中仍然有一位支持加息。央行行長貝利指有跡象顯示通脹繼續回落，但需要更多證據確保價格壓力受控，利率需要維持於限制性水平。市場預期英倫銀行最快會於6月減息。瑞士央行昨日出乎意外地減息0.25%，是發達國家中第一個採取行動。市場相信是由於當地通脹已低於2%，而過去幾年瑞郎匯價持續強勢，對經濟帶來影響，因此令央行率先行動，今年仍然有再減息的可能。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。