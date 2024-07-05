25/03/2024 16:59
《美元走勢－羅明立》日圓如跌破152.50應先行作止損
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.36
|151.43
|151.05
|歐元/美元
|1.0817
|1.0823
|1.0802
|英鎊/美元
|1.2606
|1.2617
|1.2591
|美元/瑞郎
|0.8979
|0.8985
|0.8971
|美元/港元
|7.8212
|7.8218
|7.8186
《美元走勢》上周五(22日)美國未有重要經濟數據公布，英國3月Gfk消費者指數維持於-21，未有如市場預期般輕微回升，但2月零售銷售則表現較預期佳，按月持平而核心銷售更按月升0.2%。德國3月IFO商業景氣指數亦由85.5升上87.8。上周多家央行的議息結果對美元相對利好，美聯儲維持利率不變並維持之前的貨幣政策立場，曾經令美匯下跌，但其後英國央行同樣按兵不動，但言論明顯較美聯儲局更溫和，日本央行就鴿派加息，表示會維持寬鬆貨幣政策並繼續買債，瑞士央行更直接採取減息行動。投資者發現，跟其它主要央行比較，美聯儲局政策立場並非最鴿，美匯指數迅速回升，重上104水平。
日本央行上周正式結束長達8年的負利率時代，並放棄收益率曲線控制政策(YCC)，但就表示會繼續買債，維持寬鬆的金融環境，美元兌日圓升近152才稍為回落。今日(25日)，財務省官員神田真人指會針對匯率過度波動而採取行動，但美元仍然守於151以上，主要是美元仍然處理強勢，加上短期息差難以大幅收窄。日圓仍然可候低博反彈，若圓匯跌破152.50兌1美元後應先行作止損。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0900
|1.0785
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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