25/03/2024 16:59

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.36 151.43 151.05 歐元/美元 1.0817 1.0823 1.0802 英鎊/美元 1.2606 1.2617 1.2591 美元/瑞郎 0.8979 0.8985 0.8971 美元/港元 7.8212 7.8218 7.8186

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0900 1.0785 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(22日)美國未有重要經濟數據公布，英國3月Gfk消費者指數維持於-21，未有如市場預期般輕微回升，但2月零售銷售則表現較預期佳，按月持平而核心銷售更按月升0.2%。德國3月IFO商業景氣指數亦由85.5升上87.8。上周多家央行的議息結果對美元相對利好，美聯儲維持利率不變並維持之前的貨幣政策立場，曾經令美匯下跌，但其後英國央行同樣按兵不動，但言論明顯較美聯儲局更溫和，日本央行就鴿派加息，表示會維持寬鬆貨幣政策並繼續買債，瑞士央行更直接採取減息行動。投資者發現，跟其它主要央行比較，美聯儲局政策立場並非最鴿，美匯指數迅速回升，重上104水平。日本央行上周正式結束長達8年的負利率時代，並放棄收益率曲線控制政策(YCC)，但就表示會繼續買債，維持寬鬆的金融環境，美元兌日圓升近152才稍為回落。今日(25日)，財務省官員神田真人指會針對匯率過度波動而採取行動，但美元仍然守於151以上，主要是美元仍然處理強勢，加上短期息差難以大幅收窄。日圓仍然可候低博反彈，若圓匯跌破152.50兌1美元後應先行作止損。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。