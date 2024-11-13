25/03/2024 14:51

《真知灼見－溫灼培》聯儲局3月議息會的三個重點

《真知灼見》美國聯儲局上周四（21日）議息會有三點值得留意。首先，聯儲局在其季度息率預測報告（點陣圖）中，維持了今年減息三次的預期；其次，聯儲局主席鮑威爾警告量化緊縮政策(QT)將快放慢；最後，聯儲局預期到今年底，其最看重的核心PCE通脹率將只會降至2.6%，較去年12月時估計的2.4%要高，而美國1月核心PCE通脹率正處2.8%。換言之，聯儲局不用通脹返回2%，只要從現今2.8%輕微回落到2.6%，該局也願意減息三次。所以，大家不要質疑今年聯儲局減息三次的意願。至於美國2月PCE通脹數字如何，待本周五（29日）將有分曉。



*瑞士減息不代表歐元區能跟隨*



聯儲局上述的鴿派取向雖不利美元，但上周四瑞士央行突然減息，令市場猜疑經濟同樣疲弱的歐元區，其央行也有減息壓力。而令事情更壞是，在上周英倫銀行議息會後，該行亦表明減息意向。一瞬間，市場便憂慮歐洲的減息步伐將有機會在美國之先，也解釋了美元強的原因。

不過一點必須理解，瑞士的2月年通脹率為1.2%，並於過去9個月一直處2%以下，所以瑞士具備減息條件；相反，歐元區及英國的2月年通脹率分別為2.6%及3.4%，這使歐央行及英倫銀行難於減息。而該兩央行也應明白，若它們減息早於聯儲局，其貨幣一旦跌，通脹便有機會失控。料歐央行及英倫銀行會選擇與聯儲局同步，甚至遲於聯儲局減息。假使上述預測正確，料歐元及英鎊可分別在1.07美元及1.25美元有支持。



*本周焦點為瑞典央行議息會*



本周三（27日）到瑞典議息，由於上周瑞士才減息，假使本周瑞典跟隨減息，可想象因大家同處歐洲，這會大大增強市場對歐央行早日減息的預期，並會給予歐元極大壓力。但話說回來，由於瑞典2月核心年通脹率高企3.6%，相信瑞典央行亦難減息，但建議投資者也要密切關注有關情況。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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