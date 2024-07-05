26/03/2024 17:00

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.36 151.43 151.22 歐元/美元 1.0850 1.0853 1.0835 英鎊/美元 1.2654 1.2659 1.2634 美元/瑞郎 0.9001 0.9007 0.8991 美元/港元 7.8230 7.8233 7.8209

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0900 1.0785 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》經過上星期的央行議息周，匯市在周一(25日)波動不大。美國2月新屋銷售總數按月下降0.3%，降至66.2萬間，雖較1月略增但就差過預期，同期的營建許可數據則較理想。美匯指數輕度調整，非美貨幣普遍回升，但幅度不大。周末發生的莫斯科音樂廳襲擊事件對金融市場影響不大，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後的言論，令市場對6月減息保持期望，但隨著其他央行更為溫和的政策立場，美元仍然受惠而做好。不過，投資者同時擔心，一旦美國通脹較預期更頑固，而聯儲局被逼推遲減息的話，美國經濟可能出現大麻煩。此外，今年是美國大選年，加上中美關係，俄烏及以巴地緣政治等複雜問題，都會大大增加金融市場的不確定性，投資者不宜過分押注某一方向。日本官員繼續對匯價作出口頭干預，但暫時未能扭轉日圓的弱勢，日本央行的鴿派加息令套息交易持續，不排除炒家會衝擊152以測試央行的態度。紐元近期表現較疲弱，主要是連續兩季經濟收縮令該國陷入技術性衰退，央行可能要提早在今年開始減息，紐元兌美元若短期未能重上0.61，或要下試0.5850。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。