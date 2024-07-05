26/03/2024 17:00
《美元走勢－羅明立》新西蘭或提前在今年減息，紐元61美仙關鍵
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.36
|151.43
|151.22
|歐元/美元
|1.0850
|1.0853
|1.0835
|英鎊/美元
|1.2654
|1.2659
|1.2634
|美元/瑞郎
|0.9001
|0.9007
|0.8991
|美元/港元
|7.8230
|7.8233
|7.8209
《美元走勢》經過上星期的央行議息周，匯市在周一(25日)波動不大。美國2月新屋銷售總數按月下降0.3%，降至66.2萬間，雖較1月略增但就差過預期，同期的營建許可數據則較理想。美匯指數輕度調整，非美貨幣普遍回升，但幅度不大。
周末發生的莫斯科音樂廳襲擊事件對金融市場影響不大，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後的言論，令市場對6月減息保持期望，但隨著其他央行更為溫和的政策立場，美元仍然受惠而做好。不過，投資者同時擔心，一旦美國通脹較預期更頑固，而聯儲局被逼推遲減息的話，美國經濟可能出現大麻煩。此外，今年是美國大選年，加上中美關係，俄烏及以巴地緣政治等複雜問題，都會大大增加金融市場的不確定性，投資者不宜過分押注某一方向。
日本官員繼續對匯價作出口頭干預，但暫時未能扭轉日圓的弱勢，日本央行的鴿派加息令套息交易持續，不排除炒家會衝擊152以測試央行的態度。紐元近期表現較疲弱，主要是連續兩季經濟收縮令該國陷入技術性衰退，央行可能要提早在今年開始減息，紐元兌美元若短期未能重上0.61，或要下試0.5850。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0900
|1.0785
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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