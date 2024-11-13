26/03/2024 12:16

《真知灼見－溫灼培》待變的瑞郎兌日圓交叉盤

《真知灼見》日圓及瑞郎，由於多年來在七大貨幣中都是屬較低息的兩種貨幣，這使投資者一直以這兩種貨幣作為利差交易對象。所謂利差交易貨幣，即投資者借出有關貨幣，並用以到全球四處投資。當中，由於過去瑞郎息率略高於日圓，所以自2000年後，在大方向上，當與日圓作比較，瑞郎便一直走強。從2000年，當時1瑞郎約兌60日圓，到今年2月初，瑞郎攀至約172日圓，而這水平是自1982年（約42年來）《路透社》有該數字顯示以來的最高水平。



*瑞郎日圓的基礎因素在變*



但自上周起，不論是在日本又或瑞士，其所出現的變化，都可能會扭轉往後瑞郎兌日圓在交叉盤上的走勢，這點大家不得不防。這變化正是瑞士的減息及日本的加息，經過上周減息25基點，瑞郎的息率仍高企1.5厘，相反，日圓就算加息後，其息率也只不過是0.1厘。但鑑於瑞士2月CPI年通脹率只有1.2%，並且是連續9個月處於2%以下，待今年下半年一旦美國聯儲局及歐洲央行相繼減息，不排除瑞士有機會再減，相反，現市場普遍猜測日本央行到今年9月還有機會再加息0.1厘。在瑞郎及日圓息差有望收窄下，在基礎因素上，這可對瑞郎不利。



*技術上瑞郎兌日圓呈超買*



而在技術走勢上，從月線圖所見，瑞郎兌日圓正呈現嚴重的RSI（以14天RSI為基準）超買情況；至於在周線圖上，瑞郎兌日圓走勢又與其RSI走勢呈背馳現象。所以，似乎在基礎因素上，又或在技術層面上，都對瑞郎不利。當然，影響貨幣走勢有很多因素，上述只單從未來息率可能發生的變化及技術走勢作分析，以供大家參考。就今早於亞洲市場所見，瑞郎兌日圓報168.08。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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