27/03/2024 17:14
《美元走勢－羅明立》美國數據好壞不一，美元假期前續窄幅上落
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.75
|151.97
|151.44
|歐元/美元
|1.0825
|1.0833
|1.0820
|英鎊/美元
|1.2613
|1.2631
|1.2608
|美元/瑞郎
|0.9043
|0.9044
|0.9032
|美元/港元
|7.8227
|7.8243
|7.8215
《美元走勢》周一(25日)亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申預計今年只會有一次降息；鴿派立場的古爾斯比繼續堅守2024年進行三次降息的預期；理事庫克則認為住房通脹將繼續下降，但需要在降息方面謹慎行事，以便為某些經濟領域的通脹放緩留出更多時間。官員的講話對金融市場影響不大，美國周二(26日)公布的數據好壞不一，1月S&P/CS20座大城市房價指數年率及美國3月諮商會消費者信心指數好過預期，而耐用品訂單則表現理想，美元反覆靠穩，估計復活節假期前將繼續窄幅上落。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0900
|1.0780
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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