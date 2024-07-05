27/03/2024 17:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.75 151.97 151.44 歐元/美元 1.0825 1.0833 1.0820 英鎊/美元 1.2613 1.2631 1.2608 美元/瑞郎 0.9043 0.9044 0.9032 美元/港元 7.8227 7.8243 7.8215

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0900 1.0780 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(25日)亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申預計今年只會有一次降息；鴿派立場的古爾斯比繼續堅守2024年進行三次降息的預期；理事庫克則認為住房通脹將繼續下降，但需要在降息方面謹慎行事，以便為某些經濟領域的通脹放緩留出更多時間。官員的講話對金融市場影響不大，美國周二(26日)公布的數據好壞不一，1月S&P/CS20座大城市房價指數年率及美國3月諮商會消費者信心指數好過預期，而耐用品訂單則表現理想，美元反覆靠穩，估計復活節假期前將繼續窄幅上落。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。