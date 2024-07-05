28/03/2024 16:24
《美元走勢－羅明立》日重申或干預，美元空倉止損位152.50
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.36
|151.54
|151.25
|歐元/美元
|1.0821
|1.0826
|1.0808
|英鎊/美元
|1.2628
|1.2637
|1.2617
|美元/瑞郎
|0.9055
|0.9064
|0.9043
|美元/港元
|7.8242
|7.8247
|7.8237
《美元走勢》周三(27日)美國無重要經濟數據公布，美元反覆造好，升至104.40附近。復活節假期前，匯市波動主要落在日圓身上。美元兌現日圓漲近152後，有消息指日本財務省、金融廳和日本央行召開緊急會議討論金融市場。這是他們自去年5月底以來的首次三方會議。日本首席外匯事務官神田真人在會後做簡報表示，會議確認了日本經濟的良性迴圈，指近期日圓走勢並不反映基本因素，有投機炒作活動，並重申外匯干預的口頭警告。此外，日本央行最鷹派的委員田村直樹周三早些時候表示，他贊成逐步實現貨幣政策正常化。他還表示，保持寬鬆的政策環境並不意味著排除加息的可能性。受日本官員消息影響，美元兌日圓跌回151低位。由於美日息差無所謂太大改變，後期可繼續關注日本央行進一步政策是否能給日圓帶來支撐，152.50可以作為美元空倉的止損位。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0900
|1.0780
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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