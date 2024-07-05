28/03/2024 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.36 151.54 151.25 歐元/美元 1.0821 1.0826 1.0808 英鎊/美元 1.2628 1.2637 1.2617 美元/瑞郎 0.9055 0.9064 0.9043 美元/港元 7.8242 7.8247 7.8237

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0900 1.0780 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(27日)美國無重要經濟數據公布，美元反覆造好，升至104.40附近。復活節假期前，匯市波動主要落在日圓身上。美元兌現日圓漲近152後，有消息指日本財務省、金融廳和日本央行召開緊急會議討論金融市場。這是他們自去年5月底以來的首次三方會議。日本首席外匯事務官神田真人在會後做簡報表示，會議確認了日本經濟的良性迴圈，指近期日圓走勢並不反映基本因素，有投機炒作活動，並重申外匯干預的口頭警告。此外，日本央行最鷹派的委員田村直樹周三早些時候表示，他贊成逐步實現貨幣政策正常化。他還表示，保持寬鬆的政策環境並不意味著排除加息的可能性。受日本官員消息影響，美元兌日圓跌回151低位。由於美日息差無所謂太大改變，後期可繼續關注日本央行進一步政策是否能給日圓帶來支撐，152.50可以作為美元空倉的止損位。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。