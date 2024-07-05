09/04/2024 11:38

《廣匯論勢－鄭廣復》金價年內可挑戰三千美元，比特幣勢闖十萬關

《廣匯論勢》美國3月份非農就業報告反映勞動市場表現強勁，整體非農職位大幅增加30.3萬，遠勝預期的20.2萬，亦多過2月份向下修訂後的27萬，失業率微跌0.1個百分點至3.8%。撇除新增的7.1萬個公務員職位，3月份非農職位進一步增加，並非服務業職位增速加快(維持增加19萬)，而是製造業職位增加4.2萬所帶動，當中建築業職位就增加了3.9萬。



*減息機率低於五成無意義*



強勁的就業報告令市場重新評估聯儲局啟動減息的時間。FedWatch顯示，利率期貨反映投資者預期6月份減息0.25厘的機會率降至48.5%，而維持利率不變的機率則升至51.4%，7月份減息0.25厘的機率僅微升0.2個百分點至49.2%，雖說市場預期9月份減息0.25厘機率有所上升，但亦不過是38.2%，減息半厘的機率略為下降，亦只是37.7%，減息0.25厘或半厘機率皆低於五成，所謂市場預期首次減息時間延至9月並無太大意義！

從目前FedWatch的預測所見，6月份減息與否不過是「五五波」，再者，現時與6月份議息會議相距兩個月，市場及聯儲局有充分時間去消化3及4月份CPI數據表現，5月份CPI亦將於6月12日香港時間晚上8時30分公布，而當天香港時間凌晨已知道聯儲局的議息結果及最新經濟預測。



*減息幅度較何時減息更重要*



至於利率變化，我認為投資者應聚焦減息幅度而非時間，說得誇張一點，就算聯儲局在7次議息會議都決定維持利率不變，亦可以在12月的年內最後一次會議減息75個基點。故此，聯儲局若在6月份仍不減息，那就要看當局在議息會後同步公布的最新經濟預測，有否下調今年的減息幅度，以及其對經濟、就業及通脹前景的看法，從而判斷利率走勢。

目前全球政經局勢模糊不清、經濟數據亦非一面倒向好，但多地主要股指早前續創新高之際，金價及比特幣亦同步上漲，昨天6月期金升至每盎司2372.5美元，現貨金則升至2353.95美元，同創歷史新高。比特幣亦重上7萬美元水平，由此可見，市場仍然相信聯儲局年內將會減息，退一步而言，只要美國利率確認已經見頂，金價及虛幣仍然傾向上升。



*納指英偉達極度超買終將一跌*



再者，鮑威爾曾表示，聯儲局將會減慢縮表速度，換言之，當局仍將維持龐大的資產負債表規模(截至4月2日止仍超過7.4萬億美元)，假如明天美國勞工部公布的CPI通脹率再度攀升，作為硬貨幣的黃金勢將再創新高，今年挑戰3000美元不無可能！至於比特幣，隨著期貨ETF及現貨ETF相繼獲批，令比特幣的需求急增，就算價格達到10萬美元亦非頂部！當然，這類不能以基本面分析的另類資產風險極高，投資者必須時刻做好風險管理。

還有一個刺激金價及比特幣急升的因素，就是美股最終大跌，尤其對利率敏感的納指。從季度圖走勢觀察，納斯達克綜合指數的季線圖9RSI已呈雙頂背馳雛形，且對應第一及第二的頂部的9RSI分別為87及70，晶片巨企英偉達的季線圖9RSI亦達到86，而納指及英偉達同在日線圖出現兩次強烈轉跌訊號，預示大跌市即將來臨！納指阻力位為16901，再升空間已不大，以目前保守估計將跌至13313，英偉達將跌穿500美元。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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