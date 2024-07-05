09/04/2024 15:40

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.90 151.95 151.79 歐元/美元 1.0858 1.0863 1.0851 英鎊/美元 1.2653 1.2665 1.2652 美元/瑞郎 0.9050 0.9057 0.9039 美元/港元 7.8316 7.8319 7.8311

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0860 1.0760 1.0900 美元兌日圓 買入日圓 151.95 150.50 152.45 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(5日)美國非農數據理想，降低了市場對美聯儲局6月開始減息的預期。近期相繼有美聯儲局官員表達降息的不確定性，理事鮑曼日前指，現在還不是降低利率的時候，如果通脹回落出現逆轉，貨幣政策的下一行動可能是加息而非降息。無投票權的芝加哥聯儲銀行主席古爾斯比就擔心利率維持在高水平太久，將不利就業市場，今次他並無指甚麼時候適宜減息，之前就預計今年將減息三次。今周市場焦點是美國的通脹數據及歐洲央行議息，由於歐元區3月CPI降至2.4%，通脹繼續有所緩解，央行降息的路徑仍無大改變，市場相信6月是適合的時間。歐洲央行可能在周四(11日)的會議作降息預告，拉加德或會強調在通脹方面取得的進展。歐元過去兩日有反彈，但歐美貨幣政策可能不同步，歐元再上升有難度，1.0870附近阻力可以留意。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。