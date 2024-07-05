10/04/2024 17:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.78 151.82 151.68 歐元/美元 1.0855 1.0859 1.0848 英鎊/美元 1.2683 1.2684 1.2669 美元/瑞郎 0.9034 0.9041 0.9031 美元/港元 7.8326 7.8330 7.8305

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0870 1.0760 1.0900 美元兌日圓 買入日圓 151.95 150.50 152.45 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二(9日)金融市場並無重要經濟數據公布，大家都在等候今晚美國公布的CPI數據及周四(11日)凌晨發表的美聯儲局3月會議紀錄。上周強勁的非農就業數據，以及近期官員的鷹派貨幣政策立場，似乎未有對美元帶來太多利好，這點比較奇怪，而市場對6月降息的預期維持在50%左右。前聖路易士聯儲主席布拉德表示，美國的貨幣政策成功令經濟保持強勁的情況下，通脹逐步向局方的目標靠近，仍然預期今年會進行三次降息。今晚的通脹數據將對市場的預期有重要影響。日圓繼續在152關口前掙扎，植田和男日前表示，當地經濟在溫和復甦，薪酬談判結果理想將帶動消費，通脹有望朝著2%逐步靠近，央行將可以減少貨幣政策的刺激。今日(10日)行長指央行不會直接以貨幣政策來回應匯率走勢，但就會密切注視匯價表現。雖然美日息差仍然不利日圓，但相信日本央行會繼續調整寬鬆貨幣政策，日圓在152附近值得吸納博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。