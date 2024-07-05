10/04/2024 17:22
《美元走勢－羅明立》日圓在152附近值得吸納博反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.78
|151.82
|151.68
|歐元/美元
|1.0855
|1.0859
|1.0848
|英鎊/美元
|1.2683
|1.2684
|1.2669
|美元/瑞郎
|0.9034
|0.9041
|0.9031
|美元/港元
|7.8326
|7.8330
|7.8305
《美元走勢》星期二(9日)金融市場並無重要經濟數據公布，大家都在等候今晚美國公布的CPI數據及周四(11日)凌晨發表的美聯儲局3月會議紀錄。上周強勁的非農就業數據，以及近期官員的鷹派貨幣政策立場，似乎未有對美元帶來太多利好，這點比較奇怪，而市場對6月降息的預期維持在50%左右。前聖路易士聯儲主席布拉德表示，美國的貨幣政策成功令經濟保持強勁的情況下，通脹逐步向局方的目標靠近，仍然預期今年會進行三次降息。今晚的通脹數據將對市場的預期有重要影響。
日圓繼續在152關口前掙扎，植田和男日前表示，當地經濟在溫和復甦，薪酬談判結果理想將帶動消費，通脹有望朝著2%逐步靠近，央行將可以減少貨幣政策的刺激。今日(10日)行長指央行不會直接以貨幣政策來回應匯率走勢，但就會密切注視匯價表現。雖然美日息差仍然不利日圓，但相信日本央行會繼續調整寬鬆貨幣政策，日圓在152附近值得吸納博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0870
|1.0760
|1.0900
|美元兌日圓
|買入日圓
|151.95
|150.50
|152.45
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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