11/04/2024 16:10
《美元走勢－羅明立》歐元若破1.07支持，恐進一步下跌
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.10
|153.12
|152.75
|歐元/美元
|1.0734
|1.0749
|1.0734
|英鎊/美元
|1.2541
|1.2550
|1.2532
|美元/瑞郎
|0.9143
|0.9144
|0.9122
|美元/港元
|7.8360
|7.8373
|7.8334
《美元走勢》周三(10日)美國公布3月CPI數據，按年由2月時的3.2%升至3.5%，核心指數則維持在3.8%，兩者都高於預期。當中，住房及食品的價格仍然高企，數據表明持續的價格壓力可能會逼使美聯儲局推遲開始降息的時間，現時市場預期6月減息的機會不足20%。美匯指數受消息影響而明顯造好，歐元跌至1.0730，美元兌日圓上破1.52阻力後未見日本央行的踪影，高見152.20。
加拿大央行周三議息後維持利率於5%不變，央行行長表示需要多一點時間確認通脹繼續朝著2%的方向進發的話，就可以考慮減息。貨幣政策聲明亦證實委員已就減息時間作出討論，市場認為有機會在6月發生。歐洲央行今日(11日)亦會議息，預期今次會議將繼續按兵不動，但就可能進一步暗示快將降息。歐元跌近1.07重要支持，破位的話很大機會將進一步下跌。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0725
|1.0810
|1.0685
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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