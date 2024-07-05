11/04/2024 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.10 153.12 152.75 歐元/美元 1.0734 1.0749 1.0734 英鎊/美元 1.2541 1.2550 1.2532 美元/瑞郎 0.9143 0.9144 0.9122 美元/港元 7.8360 7.8373 7.8334

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0725 1.0810 1.0685 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(10日)美國公布3月CPI數據，按年由2月時的3.2%升至3.5%，核心指數則維持在3.8%，兩者都高於預期。當中，住房及食品的價格仍然高企，數據表明持續的價格壓力可能會逼使美聯儲局推遲開始降息的時間，現時市場預期6月減息的機會不足20%。美匯指數受消息影響而明顯造好，歐元跌至1.0730，美元兌日圓上破1.52阻力後未見日本央行的踪影，高見152.20。加拿大央行周三議息後維持利率於5%不變，央行行長表示需要多一點時間確認通脹繼續朝著2%的方向進發的話，就可以考慮減息。貨幣政策聲明亦證實委員已就減息時間作出討論，市場認為有機會在6月發生。歐洲央行今日(11日)亦會議息，預期今次會議將繼續按兵不動，但就可能進一步暗示快將降息。歐元跌近1.07重要支持，破位的話很大機會將進一步下跌。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。