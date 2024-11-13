11/04/2024 09:46

《真知灼見－溫灼培》美通脹會推遲聯儲局減息時間表嗎？

《真知灼見》美國3月以消費物價指數(CPI)衡量的通脹數字，按月及按年分別上升0.4%及3.5%。其按年升幅不單高於2月的3.2%，更是過去6個月來最大增幅。雖然美國3月核心年通脹率依然處於3.8%，與2月不變，但面對高企的表面通脹率，加上大宗商品如原油及銅價等高企不下，已大大推遲了市場對美國聯儲局今年減息預期。按利率期貨價格變化顯示，對於6月減息機率現市場估計已降至兩成，7月減息機率也只有45%，9月減息機率更從周初的100%現降至只有七成。現要到11月議息會，市場對聯儲局減息估計才達至共識！



*日央行未見給予日圓支持*



正因市場有著上述估計，美國10年期債息昨晚大幅上漲，一度高見4.568%，成為自去年11月14日以來最高位置，而於今早（11日）亞洲市場，美國10年期債息依然報4.545%。隨著美債息升，對美日債息變化敏感的日圓自然成為受害者，今早於亞洲市場報152.89兌1美元。值得留意的是，從昨晚美國CPI通脹數字公布後的12小時內，未見日本央行對捍衛日圓弱勢有任何實際行動，只保持口頭干預，這可視為不利日圓匯價因素。



*重點還看PCE通脹數字*



當然，現階段大家最想問是，聯儲局今年還有否機會如其所估計減三次息？當然，隨著大宗商品價格近期大幅上漲，確實為聯儲局減息帶來不少變數。不過，按照昨晚美國CPI數字公布後，據《路透社》引述市場推算，他們依然預期美國3月核心PCE，即聯儲局最看重的通脹數字，按年比有機會降至2.7%，回顧2月該數字為2.8%。不要忘記，按照聯儲局於3月21日議息會上估計，年底核心PCE也只會回落至2.6%水平。所以如市場估計正確，昨晚公布的CPI數字未有阻礙PCE通脹數字的向下趨勢，理論上不會影響聯儲局今年減息三次的可能性。不過，要更準確推算3月PCE數字，還待觀察今晚本港時間8:30美國公布的3月生產物價指數(PPI)。



*留意今晚歐央行議息會*



今晚，本港時間8:15，市場有另一焦點，就是歐洲央行的議息會。維持息率不變是意料中事，重點是觀察歐央行會否暗示減息時間表，尤其在減息時間上會否較聯儲局早，以衡量歐元匯價下一步走勢。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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