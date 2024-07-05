12/04/2024 15:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.21 153.30 152.96 歐元/美元 1.0708 1.0729 1.0705 英鎊/美元 1.2538 1.2559 1.2535 美元/瑞郎 0.9112 0.9115 0.9090 美元/港元 7.8363 7.8382 7.8352

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0710 1.0800 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(11日)美國勞工部公布的美國3月PPI數據顯示，PPI數據按年上升2.1%，是2023年4月以來新高，但低於預期，按月增速放緩至0.2%。核心PPI按年上漲2.4%，按月上漲0.2%。PPI數據當中，服務成本連續第三個月上升，但因3月份PPI漲幅低於預期，市場對美聯儲可能推遲減息的憂慮稍為紓緩。此外，美國上周初次申領失業救濟人數經季調後減少至21.1萬人，好於預期，反映勞工市場仍然穩健。資料公布後，美元走強再刷新高105.51。歐洲央行議息後，連續第五次將三大關鍵利率維持不變，指利率在現水準可對通脹持續回落產生重大影響。政策聲明稱，歐洲央行將根據數據在逐次會議上制度貨幣政策，相信通脹將繼續向目標水準邁進，到時將可以減息，市場相信6月會有行動。歐元跌至1.0700附近有支持，能守住仍可小注博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。