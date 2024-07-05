12/04/2024 15:53
《美元走勢－羅明立》歐元跌至1.0700附近有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.21
|153.30
|152.96
|歐元/美元
|1.0708
|1.0729
|1.0705
|英鎊/美元
|1.2538
|1.2559
|1.2535
|美元/瑞郎
|0.9112
|0.9115
|0.9090
|美元/港元
|7.8363
|7.8382
|7.8352
《美元走勢》周四(11日)美國勞工部公布的美國3月PPI數據顯示，PPI數據按年上升2.1%，是2023年4月以來新高，但低於預期，按月增速放緩至0.2%。核心PPI按年上漲2.4%，按月上漲0.2%。PPI數據當中，服務成本連續第三個月上升，但因3月份PPI漲幅低於預期，市場對美聯儲可能推遲減息的憂慮稍為紓緩。此外，美國上周初次申領失業救濟人數經季調後減少至21.1萬人，好於預期，反映勞工市場仍然穩健。資料公布後，美元走強再刷新高105.51。
歐洲央行議息後，連續第五次將三大關鍵利率維持不變，指利率在現水準可對通脹持續回落產生重大影響。政策聲明稱，歐洲央行將根據數據在逐次會議上制度貨幣政策，相信通脹將繼續向目標水準邁進，到時將可以減息，市場相信6月會有行動。歐元跌至1.0700附近有支持，能守住仍可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0710
|1.0800
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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