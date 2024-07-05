15/04/2024 15:46

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.80 153.88 153.28 歐元/美元 1.0652 1.0665 1.0639 英鎊/美元 1.2471 1.2478 1.2441 美元/瑞郎 0.9132 0.9148 0.9128 美元/港元 7.8336 7.8380 7.8330

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0710 1.0800 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(12日)英國公布2月工業產出及製造業產出分別按年增長1.4%及2.7%，都好過預期；2月GDP按月增長0.1，符合預期。美國4月密歇根大學消費者信心指數初值由79.4降至77.9，較預期低。隨著美國最新的CPI及PPI數據回升，反映通脹有反覆的跡象，市場認為6月降息無望，支持美匯指數造好。美聯儲局3月的會議紀要顯示，幾乎所有與會者都認為今年降息是合適的，但官員亦指出高通脹存在的不確定性令人感到擔憂，可能需要更長時間的緊縮貨幣政策來遏制物價上漲的風險。現時7月降息跟維持利率不變的機會均等。上周四(11日)歐央行利率決議上雖然繼續維持利率不變，但就釋放出6月很可能降息的強烈信號，歐元最終失守1.07重要支持而跌至1.06低位，相信後市仍然有壓力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。