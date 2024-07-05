15/04/2024 15:46
《美元走勢－羅明立》歐元失守1.07，後市仍有壓力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.80
|153.88
|153.28
|歐元/美元
|1.0652
|1.0665
|1.0639
|英鎊/美元
|1.2471
|1.2478
|1.2441
|美元/瑞郎
|0.9132
|0.9148
|0.9128
|美元/港元
|7.8336
|7.8380
|7.8330
《美元走勢》上周五(12日)英國公布2月工業產出及製造業產出分別按年增長1.4%及2.7%，都好過預期；2月GDP按月增長0.1，符合預期。美國4月密歇根大學消費者信心指數初值由79.4降至77.9，較預期低。隨著美國最新的CPI及PPI數據回升，反映通脹有反覆的跡象，市場認為6月降息無望，支持美匯指數造好。美聯儲局3月的會議紀要顯示，幾乎所有與會者都認為今年降息是合適的，但官員亦指出高通脹存在的不確定性令人感到擔憂，可能需要更長時間的緊縮貨幣政策來遏制物價上漲的風險。現時7月降息跟維持利率不變的機會均等。
上周四(11日)歐央行利率決議上雖然繼續維持利率不變，但就釋放出6月很可能降息的強烈信號，歐元最終失守1.07重要支持而跌至1.06低位，相信後市仍然有壓力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0710
|1.0800
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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