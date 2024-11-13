15/04/2024 10:44

《真知灼見－溫灼培》若中東戰事擴大，對美元非利好

《真知灼見》過去周末伊朗發動了導彈及無人機等攻擊以色列，以回應之前該國駐敘利亞大使館遭到襲擊，而據伊朗所指，經過是次事件後，伊朗的行動已告一段落。換言之，只要以色列克制不攻擊伊朗，是次衝突事件將完結。不過，今次由於是以色列的本土受襲，市場正關注以色列將如何回應，可想象若以色列對伊朗採取軍事行動，整個中東將變得更亂。一點必須理解，以色列人口不足1000萬，相對伊朗是一個有約9000萬人口的國家，雙方一旦開戰，對以色列較不利。不過，過去周末美國已發出聲明指，會全面支持以色列，所以如以伊一旦開戰，很大機會美國將會牽涉其中。由於現今美國債務已相當沉重，若要為一場戰爭加大舉債，提防會削弱市場對美國財政以至對美元的信心，使美元有機會走弱。故此若以伊陷入戰爭，美元料不會起到資金避難所作用，反可能會被拖累，此點大家必須留意。

由於截至現在，以伊雙方看似在是次衝突事件中表現克制，今早亞洲市場所見，紐約期油價格未見大舉上升，相反只維持於85.63美元水平。至於金價亦保持在2355美元水平徘徊，遠低於上周五（12日）高位約2431.29美元（據《路透社》數字）。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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