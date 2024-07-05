19/04/2024 16:51

《廣匯論勢－鄭廣復》聯合干預圓匯訊號已現，散戶造淡下金價難跌

《廣匯論勢》透過傳媒報道，市場對美國消費者物價指數(CPI)變化的反應，令人以為美國通脹率重返2022年6月時的9.1%高位！沒錯，美國3月份CPI按年上升3.5%，升幅確實大過2月份的3.2%及市場預期的3.4%，亦是今年以來連續兩個月升幅擴大。不過，撇除食品及能源後的核心CPI，則維持按年上升3.8%，按月計則連續第三個上升0.4%。



*美國能源佔CPI比重小*



換言之，食品及能源這兩種波動性大的項目是推動整體CPI按年升幅擴大的主因，但兩者之中，食品價格按月僅升0.1%，能源價格按月則升1.1%，故可斷定，3月份CPI通脹加劇是能源價格上升影響。以佔CPI比重劃分，食品佔比為13.495%，能源佔6.748%，核心CPI類別佔比為79.757%。三者的按年升幅為整體CPI按年升幅貢獻的百分點分別為0.3、0.14及3.03。

有大行分析師認為，聯儲局可能會在明年中將聯邦基金利率上調到6.5厘，但前提是經濟增長保持韌性，而通脹率又維持在2.5%或以上。這相當於美國需要最多達4厘的實際利率去抑制通脹，但從歷史數據去看，由1954年7月至2024年3月的總共838個月(或接近70年)，將聯邦基金有效利率與美國整體消費者物價指數按年變幅作比較，實際利率達到4厘或以上的時間有103個月，但要注意，直到2012年伯南克掌管聯儲局後，才有所謂「2%通脹目標」，但聯儲局並無正式宣布。



*加息不能令油價下跌*



另外，2000年以來的三次加息周期，聯儲局在停止加息一段較長時間(最少6個月)後，並無再次調升利率，近日聯儲局主席鮑威爾本周三(17日)表示，近期數據明顯沒有給予當局更大信心通脹將完全受控，相反，可能需要更長時間才令通脹受控。注意，鮑威爾強調，假如高通脹持續，聯儲局可以在有需要的情況下，更長時間維持聯邦基金利率在現水平。換言之，聯儲局目前並無進一步加息的傾向。

再者若然加息是針對國際油價上漲，那就更加不智！因為這只會令企業及消費者負擔百上加斤，而且加息25基點，甚至50基點可以壓抑OPEC操控，以及俄烏戰事、中東緊張局勢導致的高油價嗎？相反，美國早已是原油生產及出口大國，根據EIA的數據，美國在2023年每天進口851萬桶石油，但每日出口1015萬桶石油，即平均每天淨出口164萬桶石油。可見高油價反而對其有利，亦有利頁岩油的開採！一言以敞之，加息是不能令油價下跌的！



*薪酬升幅下降緩解通脹壓力*



回到CPI方面，既然核心CPI佔了整體CPI比重的79.759%，消費開支最影響物價的高低，而收入則會影響消費意欲。換言之，勞動市場的表現是左右物價的關鍵因素。美國去年12月至今年3月的4個月，每月新增非農職位平均達到27.3萬，這正好紓緩了過去兩年勞動力不足的情況，同時又抑制了薪酬及物價升幅。根據阿特蘭大聯儲行追蹤的薪酬趨勢，美國今年3月份平均3個月的時薪中位數按年上升4.7%，升幅小於2月份的5%，較2022年6及7月份的紀錄高位6.7%亦大幅下降。由此可見，聯儲局即使延遲減息時間，甚至今年內都不會減息，但年內進一步加息的機會極微。

匯市方面，日圓仍然是炒家的焦點所在，早前美、日、韓財金領袖開會，討論日圓及韓圜大幅貶值的情況，事實上，截至4月19日止，日圓及韓圜兌美元今年以來分別貶值了9.45%及8.58%，是主要貨幣之中貶值幅度最大的。美國財長耶倫更表示，知道了日韓對兩國貨幣兌美元大幅貶值的擔憂。這首先反映，美國方面不會阻止日韓財金部門干預匯率，以阻止本幣進一步貶值，其次，有需要的話，甚至會應日韓要求進行聯合干預行動。換言之，上述美日韓的會議是準備干預匯市的第一個訊號。



*日經指數雙月轉向有待確認*



受到今天較早時間，以色列以導彈突襲伊朗影響，風險資產急跌、避險資產急升，日經指數最多下跌逾1200點，低見36703點，日圓匯價急升，美元兌日圓曾低見153.59，較最高位跌逾100點子，但其後逐步收復失地，重上154水平。若然今天美元兌日圓守穩在154以上收市，則是連續五個交易日收高於該位。

由於日經指數與日圓匯價呈現高度負相關性，目前日經指數已跌穿日線圖雙頂頸線38271，50日SMA(約39129)，並曾輕微試穿100日SMA(約36709)。從月線圖觀察，日經指數本月如未能收高於38273.5，即呈雙月轉向形態，日經225指數的升浪起步點可追溯至2012月6月最低8238.96，假設回調至上月高位41133升浪的50%，指數可見24686，我亦會以此作為日經指數的中期調整目標。

再觀察美元兌日圓，其升浪的起步點較日經指數早了9個月，匯價在2011年10月低見75.57後開始上升，假設匯價已在154.79見頂，則回調此升浪的50%，美元兌日圓將跌至115.18。另外，資金借勢流入金市，現貨金價今早最高升至每盎司2418.89美元，但未能突破4月12日的所創的歷史高位2431.52，歐洲開市後暫於2380美元水平回穩。



*減息周期將至金價難跌*



雖然金價在4月12日創新高後大幅回落並以陰燭收市，但未構成轉勢下跌訊號，我仍然相信，黃金不但捱過了過去兩年的全球加息周期，更自去年10月展開升浪，現正待進入減息期，金價在此時下跌太不合理了吧？

金價自2020年8月至2023年底四度升至2070美元而未能向上突破，但最終在今年3月上破2200美元，本月更升至2400美元，可謂已衝破了強勁阻力位。有數據顯示，早前散戶持有的黃金好淡倉比例為28%對72%，最新為31%對69%，反映看跌金價的散戶仍佔大多數，預示金價升勢仍未結束，保守估計，金價將可升至2500美元，隨後仍以3000美元為上升目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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